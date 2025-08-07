หนุ่มกัมพูชาโอด! พ่อถูกจับเป็นเชลย หากกลับประเทศโดนคุกอีก 4 ปี วอนนานาขาติช่วย

เรื่องราวสุดช็อกจากกัมพูชา! เมื่อทหารแนวหน้าผู้หนึ่งจะต้องติดคุก 4 ปี หลังกลับจากเป็นเชลยศึกในไทย เพียงเพราะ "ทำให้กองทัพเสื่อมเสีย" ลูกชายร้องขอความช่วยเหลือจากทั่วโลก หลังพ่อผู้รับใช้ชาติกลับถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายยิ่งกว่าศัตรู นี่คือเสียงสะท้อนจากครอบครัวที่เรียกร้องความเป็นธรรมและตั้งคำถามถึงความหมายของการเสียสละเพื่อชาติ
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวกัมพูชารายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความสุดเศร้า หลังพ่อของตนเองเป็นทหารแนวหน้ารบกับไทยก่อนจะถูกจับเป็น 1 ใน 18 เชลยที่อยู่ในประเทศไทย แต่กลับจะถูกทางการของกัมพูชาลงโทษสั่งจำคุก 4 ปี ทันทีที่กลับมา เนื่องจากทำให้กองทัพเสื่อมเสีย โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความแปลเป็นไทยว่า
“พ่อของผมเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีความผิด และรับใช้ชาติ จะต้องถูกจำคุก 4 ปี โทษฐานที่ถูกจับเป็นตัวประกัน ซึ่งเป็นการทำลายขวัญกองทัพกัมพูชา เพิ่มเกียรติยศให้กองทัพไทยที่สามารถจับทหารเขมรเป็นตัวประกันได้
"ขอวอนให้ชาติและประชาคมระหว่างประเทศเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายที่ถูกไทยจับกุม รวมถึงพ่อของผมด้วย"
"จำคุกพ่อผม 4 ปี จิตใจท่านโหดร้ายยิ่งกว่าคนไทยเสียอีก คนไทยโหดร้ายกับชาติอื่นเท่านั้น แต่ไม่โหดร้ายกับคนชาติเดียวกัน ผมขอร้องให้ทุกคนที่รักความยุติธรรมโพสต์ข้อความหรือโพสต์รูปพ่อของผมหนึ่งวัน เพื่อแสดงการยกย่องต่อการเสียสละของท่าน ปล่อยตัวทหารทั้ง 18 นายและพ่อของผม!"