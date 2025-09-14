กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านฉาวอีก! เงินหายกว่า 6 แสน สมาชิกเดือด บุกสื่อร้องเอาผิดกรรมการ”

นครพนม–ชาวบ้านกว่า 30 คนรวมตัวร้องสื่อ ไม่สามารถเบิกถอนเงินที่ออมไว้กับกลุ่มออมทรัพย์บ้านนายอได้
กรรมการฯอ้างไม่เหลือเงินให้กู้หรือเบิกถอน ยื่นคำขาดหากไม่ได้เงินคืนจะแจ้งความเอาผิดกับกรรมการกองทุนทุกคน โอดร้องไปยังอำเภอเรณูนครแล้วหลายครั้งถูกดองเรื่อง ไม่ช่วยเหลือชาวบ้านเลย
วันนี้(13 ก.ย.) เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านนายอ ม.6 ต.นางาม อ.เรณูนคร หลังมีชาวบ้านกว่า 30 คนรวมตัวร้องสื่อ กรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนายอ ไม่สามารถเบิก กู้เงินได้ อ้างว่า กองทุนไม่มีเงิน ทำให้สมาชิกเดือดร้อนหนัก ทั้งที่กำลังจำเป็นต้องใช้เงินซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง รวมถึงจ้างรถเกี่ยวข้าวในฤดูเก็บเกี่ยวที่ใกล้จะมาถึง
นางแวว ณัชชารีย์ นิธารโกฏิศักดิ์ อายุ 47 ปี แกนนำชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เปิดเผยว่า กองทุนมีสมาชิกกว่า 56 รายจากทั้งหมดกว่า 170 คน ได้รับความเดือดร้อนจนตัดสินใจขอถอนตัวพร้อมขอเงินออมคืน รวมแล้วกว่า 600,000 บาท แต่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน “วันนี้พวกเราต้องการความเป็นธรรม ถ้าไม่ได้เงินคืน จะรวมตัวกันเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการทุกคน ฐานฉ้อโกงสมาชิก”
ยายสมพิน นวลงาม อายุ 69 ปี หนึ่งในผู้ร้อง ระบุว่า มีเงินออมอยู่ 3,230 บาท แต่ไม่สามารถเบิกออกมาใช้ซื้อปุ๋ยได้ ขณะที่ยายคำหุง นวลงาม ก็มีเงินออมหลายพันบาท ส่วนสมาชิกที่ออมมากที่สุดคืออดีตครูเกษียณและครอบครัว รวมกันเป็นยอดเงินสูงถึง 130,000 บาท ซึ่งทุกคนต่างกลัวเงินที่ออมไว้จะสูญหาย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น สมาชิกกองทุนเคยร้องเรียนไปยังที่ว่าการอำเภอเรณูนครมาแล้วหลายครั้ง แต่เรื่องเงียบหายไม่มีการดำเนินการใดใด ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา ตัวแทนกว่า 20 คนยังได้เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีนายสมคิด จำนงศาสตร์ ปลัดอำเภอเป็นผู้รับเรื่อง
ด้านนายปริญญา ประสงค์สุข ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนายอ ยอมรับว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ยืนยันจะเร่งติดตามเงินกองทุนที่ขาดหายไปกลับคืนมาโดยเร็ว และหากตรวจสอบพบว่ากรรมการรายใดมีพฤติกรรมทุจริต จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแห่งนี้ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2544 โดยพัฒนาชุมชนอำเภอเรณูนคร เริ่มแรกมีสมาชิกกว่า 200 คน เงินสัจจะรวม 1.5 ล้านบาท ปัจจุบันเหลือสมาชิกประมาณ 170 คน ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการเงิน ส่งเสริมการออม และจัดสวัสดิการชุมชน แต่กลับเกิดปัญหาความไม่โปร่งใส จนชาวบ้านต้องรวมตัวร้องสื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในครั้งนี้