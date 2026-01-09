กองทัพภาคที่3ระดมกำลังทุกภาคส่วน17จว.ภาคเหนือเตรียมรับมือไฟป่าหมอกควัน และ PM2.5 ปี69

เชียงใหม่ - แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายให้ 17 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
วันนี้ (9 ม.ค. 69) ที่กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโท วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 และนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมฯ และมอบนโยบายการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้แก่กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 17 จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการบุคลากร เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์จากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย อีกทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทันต่อสถานการณ์
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ กองพลทหารราบที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569 ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงาน อำนวยการ วางแผน ควบคุม และดับไฟป่า ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด รวมถึงพื้นที่รอยต่อจังหวัดอีกด้วย พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญ 12 ป่าแปลงใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงใน 17 จังหวัด โดยบูรณาการงบประมาณ ผนึกกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครือข่ายอาสาสมัคร ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และอากาศยานอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และรายงานผลต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเตรียมการรับมือปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และวันนี้ถือเป็นการ Kick off ประกาศให้ทุกคนทราบว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับไฟป่า โดยทางกองทัพได้มีการจัดเตรียมกำลังพลไว้สำหรับการสนับสนุนภารกิจไฟป่า 168 ชุด จำนวน 700 นาย ซึ่งขณะนี้กำลังพลบางส่วนได้มีการเข้าพื้นที่ไปประจำจุดแล้ว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ด้านนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า แผนการรับมือกับปัญหาหมอกควันไฟป่าในปี้นี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังคงใช้แนวทางการปฏิบัติในรูปแบบเดิม แต่อาจจะเพิ่มมาตรการบางมาตรการเข้าไปให้สอดคล้องกับประกาศเขตควบคุมพื้นที่พิเศษ โดยปีนี้ ตั้งเป้าลดจุดความร้อนร้อยละ 25 ไม่เกิน 6,379 จุด ลดพื้นที่เผาไหม้ร้อยละ 25 ไม่เกิน 622,296 ไร่ ลดจำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานร้อยละ 20 หรือไม่เกิน 64 วัน และลดจำนวนผู้ป่วย COPD ลงร้อยละ 20 ไม่เกิน 14,238 ครั้ง
โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว แม่ทัพภาคที่ 3 ได้นำตรวจความพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรวจแถวกำลังพลและมอบสิ่งของพร้อมน้ำดื่ม และชมการสาธิตวิธีการดับไฟของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า