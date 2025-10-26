มทภ.3 ย้ำคงมาตรการ 3 ตัด ปราบแก๊งสแกมเมอร์ ด้านพม่าบึ้มตึกเขตเคเคปาร์ค ซ้ำรอบ 4

ตาก – แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม ผบช.ภ.6 ลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด กระชับแผนสกัดกั้นต่างชาติเข้า-ออกเมือง/ย้ำคงมาตรการ 3 ตัด ปราบแก๊งสแกมเมอร์ หารือทูตอินเดียรับคนกลับ ด้านพม่าบึ้มตึกเขตเคเคปาร์ค หนึ่งในศูนย์กลางขบวนการหลอกลวงออนไลน์/ค้ามนุษย์ ซ้ำรอบ 4 เสียงระเบิดดังสนั่น-ฝุ่นควันคลุ้งไกลหลายกิโลฯ
วันนี้(26 ต.ค.) พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่3 พล.ต.ท.กิตติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 และนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผวจ.ตาก รักษาการผวจ.ตาก ได้เดินทางไปที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด เพื่อร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนการประชุมในที่ประชุมให้มีการยื่นสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 นาที
จากนั้นคณะเดินทางไปยังจุดตรวจบ้านห้วยหินฝน ถนนสายตาก-แม่สอด ต.แม่ปะ เพื่อย้ำระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และเดินทางไปต่อยังด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี 2 สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และติดตามการคัดกรองชาวต่างชาติ
พร้อมกันนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ยังได้พบกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยมีการพูดคุยกันถึงปัญหาการค้ามนุษย์ และขอความร่วมจากทางประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเหยื่อมากกว่าชาติอื่นๆ ให้ป้องกันไม่ประชาชนอินเดียหลงเชื่อเดินทางไปที่ฝั่งเมียนมาด้วย
พล.ท.วรเทพ กล่าวว่า มาพูดคุยกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันสกัดกั้นคนต่างชาติเข้าทั้งทางบก ทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน ทางเดินเท้า ส่วนการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์ แก๊งสแกมเมอร์ ยังยึดมาตรการ 3 ตัดเหมือนเดิม
สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้ว ก็มีการคัดกรองโดยการซักถาม จากนั้นเข้าสู่ขบวนการNRM ว่าเป็นเหยื่อหรือไม่ ถ้าใช่ก็นำส่งพม. หากไม่ใช่ ต้องส่งตม.เพื่อผลักดันต่อไป และวันนี้ได้พบกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยได้ประสานกันว่า หากดำเนินการคัดกรองเสร็จก็จะไปรับคนสัญชาติอินเดียกลับไป
แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวอีกว่า หากฝ่ายเมียนมายังคงปราบปรามกวาดล้าง ก็คงยังมีการข้ามมาฝั่งประเทศไทยอีก และถ้าหนีมาจำนวนมาก ทางจังหวัดตากได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วโดยมีพื้นที่พักคอยรองรับไว้ 2 แห่ง และยังจะต้องไปหารือกับหน่วยเหนือในเรื่องงบประมาณในการดูแล
นอกจากนี้ทางทหารมีการประสานกับทางคณะกรรมการชายแดนไทย เมียนมาส่วนท้องถิ่น (อาร์บีซี.)แม่สอด เมียวดีอยู่ หากอันไหนไม่ถูกต้องก็จะทำหนังสือประท้วงไป สำหรับระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งเมียนมา เป็นการทำลายของฝั่งเมียนมาเอง และห่างจากชายแดน 0.5 กิโลเมตร ไม่ได้มีการใช้โดรนทิ้งระเบิด แต่เป็นการวางระเบิดทำลายเท่านั้น
ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 17.27 น.ที่ผ่านมา ก็มีการระเบิดอาคารที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์-แก๊งสแกมเมอร์ ในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน หรือ เคเคปาร์ค บ้านเอ่งจีเมี่ยง อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 4 จนเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทั่วชายแดนทั้งฝั่งเมียวดีและแม่สอด รวมทั้งเกิดกลุ่มฝุ่นควันลอยคลุ้งขึ้นมองเห็นได้ไกลหลายกิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่า การระเบิดทำลายอาคาร ดังกล่าว อาจจะเป็นการทำลายหลักฐานเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ ก่อนที่กองทัพเมียนมา และ สป.จีน จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในเร็ววันนี้ก็เป็นได้