เผยนาทีกะเหรี่ยง BGF บึ้มอาคารสแกมเมอร์ KK Park ซ้ำรอบ 3 เศษปูนกระเด็นตกถึงฝั่งไทย

ตาก – สงสัยพุ่งเป้าทำลายเอกสารสแกมเมอร์!?..เผยนาทีกองกำลังกะเหรี่ยง BGF ที่ยังอยู่ในสังกัดทหารเมียนมา ระเบิดอาคาร/สนง.เกี่ยวข้องขบวนการหลอกหลวงออนไลน์เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนเมียวดี “เคเคปาร์ค” ซ้ำรอบ 3 เศษปูนกระเด็นข้ามแดนตกทะลุหลังคาบ้านชาวไทย โชคดีไร้เจ็บ
ความคืบหน้า กรณีกองทัพเมียนมา พร้อมทั้งกองกำลังในเครือข่าย เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์-แก๊งสแกมเมอร์ ในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน หรือ เคเคปาร์ค บ้านเอ่งจีเมี่ยง อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก อย่างต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มคนต่างชาติทั้งที่สมัครใจ/ถูกบังคับทำงานหลอกลวงทางออนไลน์ หนีออกจากพื้นที่ยิ่งกว่าผึ้งแตกรัง และข้ามน้ำเมยเข้าไทย(ณ เย็นวันที่ 25 ต.ค.)แล้ว 1,233 ราย
ล่าสุด คืนที่ผ่านมา(25 ต.ค.) กองกำลังทหารพิทักษ์ชายแดน หรือ บีจีเอฟ. กะเหรี่ยงอาสาในสังกัดทหารเมียนมา บก.ควบคุมพื้นที่ 2 ได้ทำการระเบิดทำลายอาคารสถานที่ดำเนินการเกี่ยวกับสแกมเมอร์ ซ้ำเป็นวันที่ 3 หลังจากเริ่มดำเนินการวางระเบิดมาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 68 ซึ่งจุดที่ระเบิดครั้งล่าสุดห่างจากแนวชายแดนไทย เมียนมา เพียงครึ่งกิโลเมตรเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทยแจ้งว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเศษวัสดุก่อสร้าง (เศษปูน)ลอยข้ามมาตกใส่หลังคาบ้านพักของนายพันธ์ วงษ์แวว บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หลังจากเกิด หน่วยเฉพาะกิจทหารราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร ได้ตรวจสอบ และจัดกำลังพลไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงการประสานหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
พร้อมกันนั้นได้ประสานกับกองกำลังบีจีเอฟ.ให้ระมัดระวังการปฏิบัติ/การทำลาย อาคาร สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อราษฎรไทยในพื้นที่ตรงกันข้าม นอกจากนี้ได้จัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และผู้นำหมู่บ้าน ในการลาดตระเวนเคลื่อนไหว/เฝ้าตรวจฯ บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับราษฎรในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งวันทั้งคืน
เจ้าหน้าที่ไทยเปิดเผยว่า การระเบิดทำลายอาคารครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 และก่อนหน้านี้ได้เกิดเสียงดังระเบิดมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งมีเสียงดังสนั่นก้องมาจนถึงฝั่งไทย ส่วนการทำลายอาคารสำนักงานนั้น คาดว่าเพื่อต้องการทำลายหลักฐาน/ข้อมูลสำคัญ ในการประกอบกิจการภายในโครงการฯ เนื่องจากผู้นำจากหน่วยทหารของทางการเมียนมาจะเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่โครงการต่อไป
สำหรับบุคคลต่างชาติที่ทำงานในพื้นที่เคเคปาร์ค หนีตายเข้าไทย ล่าสุด ณ วันที่ 25 ตุลาคม 68 มีทั้งหมด 28 สัญชาติ 1,243 คน เป็นชาวอินเดีย จำนวน 448 คน จีน 183 คน เวียดนาม 135 คน เอธิโอเปีย 112 คน และบุคคลสัญชาติอื่นๆ รวมทั้งบุคคลสัญชาติไทยที่หนีมาจากฝั่งเมียนมาด้วย