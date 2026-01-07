เชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานผนึกกำลังเข้มเฝ้าระวังป้องกันฝุ่นควันไฟป่า แม้คุณภาพอากาศยังดี

เชียงใหม่ - เชียงใหม่ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง พบคุณภาพอากาศในพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้อัตราการระบายอากาศไม่ดี เน้นย้ำทุกภาคส่วนผนึกกำลังปฏิบัติงานเคร่งครัดต่อเนื่อง โดยเฉพาะห้วง มี.ค.-พ.ค. เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์
วันนี้ (7 ม.ค. 69) ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
สำหรับสถานการณ์จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รอบเช้าวันนี้ ไม่พบจุดความร้อน ส่วนช่วงบ่าย พบจุดความร้อน 1 จุด ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมของค่าคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (7 ม.ค. 69) มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงดีมาก วัดได้ 10.1-21.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ได้คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของวันพรุ่งนี้ว่าจะยังอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ระบุว่าในช่วงนี้อัตราการระบายอากาศไม่ค่อยดี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะได้นำการข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงนี้ต่อไป และขอให้ประชาชนระมัดระวังสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่โล่งแจ้ง
โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันในการป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเฝ้าระวังในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร ที่ได้มีการจัดวางกำลังพลเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ขณะที่ภาคการเกษตรได้มุ่งเน้นในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้วิธีการไถกลบแทนการเผา ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เกษตรที่ไถกลบแล้ว จำนวนกว่า 230,000 ไร่ ส่วนในพื้นที่ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชน ไม่เผาเศษขยะหรือใบไม้ในพื้นที่ชุมชน ประกอบกับมีการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้น และจัดเก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้ออกจากพื้นที่ชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไป
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันและควบคุมสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทุกพื้นที่ ซึ่งจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่ค่าฝุ่น PM 2.5 อาจจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในห้วงของเดือนมีนาคม เป็นต้นไป พร้อมทั้งขอให้ทีมงานในพื้นที่ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่หน้างาน ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยยึดหลักความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ สำหรับจุดใดที่เกิดจุดความร้อนซ้ำๆ ให้หน่วยงานในพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาและรายงานมายังจังหวัด เพื่อบูรณาการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป