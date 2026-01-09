รมว.อุตฯ ลุยกาญจนบุรี ดัน “อ้อยสดไร้การเผา” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย สกัดฝุ่น PM2.5

กาญจนบุรี - “ธนกร วังบุญคงชนะ” รมว.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 และโรงงานน้ำตาลท่ามะกา เดินหน้ามาตรการเพิ่มอ้อยตัดสด ลดการเผาอ้อย ยกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยสู่มิตรสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ
วันนี้ (9 ม.ค. )ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด นาย ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยไร้การเผาอ้อย โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
รมว.อุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย (CCS) อาคารปฏิบัติการชีวโมเลกุล และโรงผสมพันธุ์อ้อย พร้อมพบปะหารือตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่
จากนั้นเวลา 14.10 น. เดินทางไปยังบริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด รับฟังบรรยายกระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อยสด การรับอ้อยเข้าหีบ การวิเคราะห์คุณภาพอ้อย และเยี่ยมชมรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory) ก่อนลงพื้นที่แปลงอ้อยของเกษตรกรใกล้เคียงโรงงาน เพื่อชมการเก็บเกี่ยวอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตร
นายธนกร กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนามาแล้ว 5 ยุค ซึ่งใน ยุค 5.0 ฤดูการผลิตปี 2568/2569 ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวคิดผลักดัน มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือตามประสิทธิภาพ ควบคู่การใช้ เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม และการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ทั้งแรงกดอากาศและทิศทางลม เพื่อควบคุมการเผาอ้อยเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เดินหน้ามาตรการ เพิ่มอ้อยตัดสด ลดการเผา สะท้อนความร่วมมือจากเกษตรกร โรงงานน้ำตาล และหน่วยงานทุกภาคส่วน พร้อมยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง อว. และกระทรวงดีอี ซึ่งเป็นที่มาของการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการควบคุมการเผาอ้อยและพืชไร่ เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีเป้าหมายบูรณาการการทำงานช่วงฤดูการผลิตปี 2568/2569 ถึง 2569/2570 ลดการเผาอ้อยทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ควบคู่การลดผลกระทบฝุ่น PM2.5 ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเครือข่ายการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม