“ธนกร” หนุนขับเคลื่อนอุตฯ อ้อย น้ำตาลไทย ไร้เผา
ชื่นชมชาวไร่ - โรงงาน ร่วมทำอ้อยสดสูงถึง 98%
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีว่า อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงให้ความสำคัญในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่มีความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พบว่า ในฤดูการผลิตปี 2567/68 ที่ผ่านมา พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกันทำอ้อยสดสูงถึง 85.14% ทั้งนี้ สถานการณ์ผลผลิตอ้อยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว 15.80 ล้านตัน แบ่งเป็นอ้อยสด 15.52 ล้านตัน คิดเป็น 98.23% ทำให้ในฤดูการผลิตที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเสียงชื่นชมจากหลายฝ่าย และได้รับการชื่นชมจากท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงผลสำเร็จในการแก้ปัญหาการเผาอ้อยอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการเผาของพืชเกษตรอื่น ๆ
นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลท่ามะกา พบว่า เป็นอีกหนึ่งโรงงานน้ำตาลที่ประสบความสำเร็จในการทำอ้อยสด โดยรับอ้อยจากชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ฤดูการผลิตที่ผ่านมา รับอ้อยสดสูงถึง 90% ซึ่งโรงงานได้มีการรณรงค์ตัดอ้อยสดและควบคุมคุณภาพอ้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพน้ำตาลทรายตามมาตรฐาน พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้นำรถปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory) สอบทานการวิเคราะห์ค่าความหวานอ้อยของโรงงาน สร้างความมั่นใจให้กับชาวไร่อ้อย
“ได้ส่งต่อเสียงชื่นชมจากท่านนายกรัฐมนตรีถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล และได้ขอความร่วมมือกับภาครัฐในการลดการเผาอ้อย ลด PM 2.5 เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง และเดินหน้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศควบคู่ไปกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” นายธนกร กล่าว