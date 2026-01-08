หนุ่มใหญ่วัย62เตรียมแจ้งความถูกสาวแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งลาวหลอกสูญเงินนับแสน

อุดรธานี– เสี่ยสวนทุเรียนวัย 62 ปี เครียดหนัก ถูกสาวแก๊งสแกมเมอร์หลอกคบหาและเปิดวีดีโอคอลออกแนวสยิว
ก่อนอัดคลิปแบล็กเมลเรียกเงิน 3 แสนไม่อย่างนั้นจะโพสต์โซเชียลประจาน พยายามต่อรองเหลือหลักพันก็ไม่ยอม
สุดท้ายตัดใจร้องทุกข์สื่อและเตรียมแจ้งความดำเนินคดี เชื่อมีฐานปฏิบัติการอยู่ฝั่งลาว
เตือนภัยหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่และผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียเพราะความเหงา ระวังตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงออนไลน์ ล่าสุดที่จังหวัดอุดรธานี หนุ่มใหญ่วัย 62 ปี เจ้าของสวนทุเรียนชื่อดัง และอดีตแกนนำพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกคบหาดูใจผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สูญเงินไปเกือบแสนบาท ก่อนถูกบันทึกภาพวิดีโอส่วนตัวและนำมาใช้แบล็กเมล เรียกเงินเพิ่มอีก 300,000 บาท สร้างความทุกข์ใจจนแทบไม่เป็นอันหลับนอน
โดยวานนี้ (7 ม.ค. 2569) นายชาย (นามสมมติ) อายุ 62 ปี ได้เข้าร้องเรียนผ่านเพจ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” และผู้สื่อข่าวในพื้นที่ เพื่อขอความช่วยเหลือ หลังตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งเชื่อว่ามีฐานปฏิบัติการอยู่ใน สปป.ลาว
นายชายเล่าว่า เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2568 มีหญิงสาวรายหนึ่งใช้ชื่อ “น้ำ” ติดต่อมาทางไลน์ ด้วยภาพโปรไฟล์หน้าตาดี อ้างว่าทักมาผิดคน ก่อนเริ่มพูดคุยสร้างความสนิทสนม แสดงความห่วงใยเอาใจใส่ จนตนเองหลงเชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์จริงใจ
ต่อมาหญิงสาวได้ขอให้ซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่มูลค่ากว่า 50,000 บาท และโอนเงินช่วยเหลืออีก 50,000 บาท โดยอ้างเหตุจำเป็นส่วนตัว รวมมูลค่าความเสียหายเกือบ 100,000 บาท กระทั่งภายหลังมีการสนทนาผ่านวิดีโอคอลในลักษณะล่อแหลม ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะบันทึกภาพไว้ และนำมาใช้ข่มขู่เรียกเงินอีก 300,000 บาท หากไม่ยอมจ่าย จะส่งคลิปให้ครอบครัวและเผยแพร่ในโซเชียล
นายชายระบุอีกว่า ตนพยายามต่อรอง ขอลดจำนวนเงินเหลือเพียงหลักพัน แต่ถูกปฏิเสธ พร้อมข่มขู่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเครียดอย่างหนัก จึงตัดสินใจร้องเรียนเพื่อเป็นอุทาหรณ์ และไม่ต้องการให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อรายอื่นอีก
ต่อมา นายภาณุมาศ จิตรวศินกุล แอดมินเพจ “เฮียเปี๊ยกช่วยด้วย” ได้พานายชาย ผู้เสียหายเข้าพบ พ.ต.อ.ฉกาจน์ เทียมวงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมดำเนินคดี โดยทางตำรวจรับทราบเรื่อง และย้ำเตือนว่าปัจจุบันแก๊งสแกมเมอร์มักมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้มีฐานะหรือบุคคลมีชื่อเสียง พร้อมใช้หลายรูปแบบในการหลอกลวง
ทั้งนี้ นายชายยืนยันว่าจะเข้าแจ้งความอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 9 ม.ค. 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และขอฝากเตือนประชาชนให้ใช้สติในการสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ ไม่หลงเชื่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะอาจนำไปสู่ความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียงได้