ผู้เลี้ยงกุ้งกาฬสินธุ์เฮ! รับเทศกาลปีใหม่ กุ้งขายดีเป็นประวัติการณ์รอบ 10 ปี

กาฬสินธุ์-ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ ยิ้ม เผยช่วงเทศกาลปีใหม่กุ้งขายดีในรอบ 10 ปี จนกุ้งขาดตลาด ฝากผู้สมัครสส.ทุกพรรคที่กำลังหาเสียง ส่งเสริมเลี้ยงกุ้งทั้งระบบ สร้างอาชีพและรายได้ยั่งยืน เหตุเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าจังหวัดปีละกว่า 1,000 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามการจับกุ้งก้ามกรามจำหน่าย ช่วงสัปดาห์นี้ที่เป็นห้วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งกุ้งก้ามกราม ถือเป็นเมนูอาหารเด่นของจ.กาฬสินธุ์ ที่คนมาเยือนจะต้องสั่งอาหารเมนูกุ้งก้ามกราม และซื้อกุ้งก้ามกรามติดมือกลับบ้าน เป็นของฝากญาติพี่น้องต่างจังหวัด
นายอาทิตย์ ภูบุญเติม อายุ 54 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม บ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า บรรยากาศการค้าขายกุ้งก้ามกราม ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 คึกคักเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้น สำหรับตนมีพื้นที่เลี้ยงกุ้ง 10 ไร่ สำรองกุ้งเพื่อจำหน่ายฤดูกาลเพาะเลี้ยงนี้ไว้ประมาณ 20 ตัน โดยจะจับขายไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วย
สำหรับการจับกุ้งจำหน่ายของตน เริ่มมีออร์เดอร์เข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค.68 วันละ 200-300 กก. ขายปากบ่อราคา กก.ละ 250 บาท โดยจะมีพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นลูกค้าประจำและขาจร มารับไปส่งลูกค้าตามร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วภาคอีสานและสปป.ลาว ภาพรวมทั่วไปการค้าขายคล่องตัวดีมาก เรียกได้ว่าคึกคักเป็นประวัติการณ์ เรียกได้ว่าขายดีในรอบ 10 ปีก็ว่าได้
จากการสอบถามพ่อค้าและพี่น้องประชาชนทราบว่า กุ้งก้ามกรามจะขายดีมากเป็นพิเศษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยนำไปประกอบอาหาร และเป็นกับแกล้มเลิศรสหลายเมนู เช่น กุ้งเผา กุ้งอบวุ้นเส้น ต้มยำกุ้ง พล่ากุ้ง กุ้งแช่น้ำปลา แจ่วกุ้ง ฯลฯ
“จากบรรยากาศการจับกุ้งช่วงปีใหม่ขายดีมาก ถึงขนาดคว่ำบ่อขาย กุ้งไซส์ขนาดใหญ่ขาดตลาด ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ขณะที่กุ้งในบ่อของตนที่จะเลี้ยงไปจำหน่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็ยังพอมีอยู่แต่ยังโตไม่เต็มที่ ทั้งนี้การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามยังมีปัญหาอยู่มาก สภาพน้ำบางครั้งมีสารเคมีเจือปน บางบ่อน้ำไหลไม่สะดวก เพราะอยู่บนที่สูงกว่าคลองส่งน้ำ ต้องสิ้นเปลืองค่าน้ำมันสูบน้ำเข้าบ่อ บางช่วงโครงการชลประทานปิดน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำเปลี่ยนถ่ายในบ่อ หากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ก็จะทำให้กุ้งน็อคตาย ทำให้ประสบปัญหาขาดทุน”นายอาทิตย์กล่าว
อย่างไรก็ตาม กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของ จ.กาฬสินธุ์ สร้างอาชีพและรายได้เข้าจังหวัดปีละกว่า 1,000 ล้านบาท มายาวนานกว่า 30 ปี แต่ยังประสบปัญหาการเลี้ยงตลอดมา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามส่วนใหญ่ ขอฝากไปถึงพรรคการเมือง และนักการเมืองกำลังอยู่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ว่าถ้าพรรคการเมืองพรรคไหน และนักการเมืองคนใด มีนโยบายส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ทั้งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเลี้ยงทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ คัดเลือกพันธุ์ลูกกุ้งที่มีคุณภาพ รวมทั้งลดต้นทุนค่าอาหารที่ปัจจุบันกระสอบหรือถุงขนาด 20 กก. ราคา 800 หรือ 25 กก.ราคา 1,000 บาท และปรับราคาจำหน่ายกุ้งสูงขึ้น รับรองได้คะแนนจากเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากแน่นอน