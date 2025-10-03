จีนเปิดตลาดรับกุ้งก้ามกรามไทย! เกษตรกรเฮ สั่งล็อตแรก 48 ตัน สมาคมฯ เร่งยกระดับคุณภาพ หวังดันไทยขึ้นแท่นเบอร์ 1 โลก

ราชบุรี - จีนตอบรับสั่งซื้อกุ้งก้ามกรามไทยล็อตแรก 4 ตู้คอนเทนเนอร์รวม 48 ตัน จุดประกายความหวังเกษตรกรผู้เลี้ยงทั่วประเทศ “ประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว” นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เร่งจัดอบรม 9 ต.ค.นี้ เตรียมเกษตรกรสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน
วันนี้( 3 ต.ค.) นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เผยว่า หลังจากสมาคมฯ และภาครัฐมีการเจรจากับประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ล่าสุดได้รับสัญญาณตอบรับออเดอร์แรกเป็นจำนวน 48 ตัน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการผลักดันกุ้งก้ามกรามไทยสู่ตลาดโลก
“ขณะนี้ประตูการส่งออกเปิดแล้ว เกษตรกรต้องรีบเตรียมตัวให้พร้อม หากยังเลี้ยงกุ้งแบบเดิม ๆ โดยไม่ปรับมาตรฐาน จะเสียโอกาสได้ราคาดีและพลาดตลาดส่งออก จึงอยากให้เกษตรกรทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคมนี้” นายประกอบกล่าว
การประชุมใหญ่ดังกล่าวจะจัดโดยสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงที่ถูกต้อง การจัดทำเอกสาร “ใบเกิด–ใบตาย” ของกุ้งเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนกลับ ไปจนถึงมาตรฐานสากลที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างพลังต่อรองในตลาดโลก
นายประกอบย้ำว่า ไทยมีศักยภาพสูง ทั้งสภาพน้ำ ดิน อากาศที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่ก้าวหน้า ปัญหาหลักอย่างการใช้ความเค็มในพื้นที่น้ำจืดและสารตกค้างก็ได้รับการแก้ไขแล้ว หากทุกฝ่ายร่วมมือยกระดับมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อว่าในอนาคตกุ้งก้ามกรามไทยจะก้าวขึ้นเป็น อันดับหนึ่งของโลก ได้ไม่ยาก
ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานประชุมได้ฟรี และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย โทร. 081-8583532