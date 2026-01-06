ตร.เร่งประสานช่วยหนุ่มบุรีรัมย์ ถูกขังซ้อมทรมานที่พนมเปญ พบหนีหมายจับ ยายวอนให้พากลับมาติดคุกไทย

บุรีรัมย์- ตำรวจสภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณียายร้องขอให้ทางการช่วยเหลือพาหลานชาย โดนหลอกไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ถูกกักขังซ้อมทรมานที่กรุงพนมเปญ กัมพูชา พบเป็นบุคคลหนีหมายจับ 2 คดี ลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.คอมฯ ยายวิงวอนพาหลานกลับมาติดคุกหรือตายที่ไทย ดีกว่าปล่อยให้ตายแบบไร้ญาติที่ต่างแดน
ความคืบหน้ากรณีที่นางบัวไข (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 73 ปี ชาวตำบลโคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาร้องขอให้นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ นายอาทิตย์ อายุ 25 ปี หลานชาย ซึ่งอ้างว่าถูกหลอกลวงไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แล้วถูกกักขังในห้องรวมกับแรงงานสัญชาติไทย และประเทศอื่นกว่า 10 คน อยู่ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ทั้งถูกทุบตีและใช้ไฟฟ้าช็อต ซึ่งหลานได้ส่งผ่านคลิปผ่านเฟสบุ๊กเพื่อนบ้านมาขอความช่วยเหลือให้พากลับบ้าน
ล่าสุดวันนี้ (6 ม.ค.69) พ.ต.อ.มนัสวุฒิ บรรยงค์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ชลิต สุดาจันทร์ รองสารวัตร สอบสวน สภ.ละหานทราย พร้อมสายตรวจตำบลโคกว่าน ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากคุณยายบัวไข ก็ยืนยันว่าหลานถูกกักขัง และทำร้ายร่างกายอยู่ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาจริง เพราะหลานเป็นคนติดต่อมาขอความช่วยเหลือเอง และหลานยังได้คลิปที่ถูกกักขังในห้องรวมกับคนอื่น และสภาพที่ถูกทำร้าย จนใบหน้าช้ำ เท้าบวม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงพื้นที่ ก็จะได้นำข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูล พบว่านายอาทิตย์ หลานของยาย มีหมายจับ 2 คดี คือคดีลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นบุคคลที่หนีหมายจับอยู่ระหว่างการติดตามตัวของเจ้าหน้าที่
จากการสอบถามคุณยายบัวไข ที่ออกมาร้องขอให้ช่วยเหลือหลานชาย บอกว่า ในฐานะคนเป็นยายที่เลี้ยงดูหลานมา ก็รักและเป็นห่วงอยากให้ทางการช่วยพาหลานกลับบ้าน ส่วนที่หลานมีคดีติดตัวและมีหมายจับนั้น ยายไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเพราะหลานไม่เคยบอกอะไร แต่เพิ่งรู้เมื่อเดือน พ.ย.68 หลังจากที่หลานถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชา แล้วหลานก็ติดต่อมาขอให้ช่วยพากลับบ้าน ซึ่งหากหลานทำผิดก็พร้อมยอมรับสภาพทุกอย่าง ก็ให้เขารับโทษตามกฎหมาย อย่างน้อยให้เขาได้กลับมาติดคุกหรือตายที่ประเทศไทย ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ไม่อย่างเห็นหลานต้องทรมาน หรือตายแบบไร้ญาติที่ต่างแดน ก็อยากวิงวอนขอให้ทางการช่วยเหลือหลานชายด้วย
ด้าน นางลาวัลย์ อายุ 49 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า หลังจากยายร้องไห้ไปขอให้ตนเองช่วยเหลือ กรณีที่หลานชายถูกขังและซ้อมทรมาน อยู่ที่กัมพูชา ตนเองก็สงสาร ก็พยายามหาช่องทางติดต่อประสาน เพื่อขอความช่วยเหลือ ส่วนที่หลานของยายจะมีคดีติดตัวหรือหนีหมายจับนั้น ตนเองไม่ทราบเพราะไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเขา เมื่อคุณยายมาขอให้ช่วยก็แค่ติดต่อประสานช่วยเหลือในฐานะเพื่อนบ้าน ก็อยากให้ทางการช่วยพาน้อง เขากลับไทย ส่วนที่เขาทำผิดหรือมีคดีอะไร ก็ว่ากันไปตามกฎหมาย