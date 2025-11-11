"ชลิต อินดัสทรีฯ ปันน้ำใจให้เด็กพิเศษ" ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ "POP" เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดกิจกรรม "ชลิต อินดัสทรีฯ ปันน้ำใจให้เด็กพิเศษ" มอบทุนการศึกษา สิ่งของจำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
เด็กพิเศษ คือกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการแตกต่างจากเด็กทั่วไปและต้องการการดูแลเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา การเรียนรู้ การสื่อสาร หรือพฤติกรรม เด็กเหล่านี้มักมีศักยภาพเฉพาะตัวที่รอการส่งเสริมอย่างเหมาะสม หากได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่ต้น จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเปิดโอกาสให้พวกเขาเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนจึงมีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มช่องว่างทางสังคม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษอย่างต่อเนื่อง
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด จึงจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "ชลิต อินดัสทรีฯ ปันน้ำใจให้เด็กพิเศษ" เพื่อร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษา แบ่งปันรอยยิ้มและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกลุ่มนี้ โดยมี นางสุชญา ยงเห็นเจริญ รองประธานกรรมการบริษัทฯ และ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุนการศึกษา พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆเด็กพิเศษ โดยมี นางสาววรรณวนัช กันพรม ผู้จัดการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ เป็นผู้รับมอบ
นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กล่าวว่า บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ภายใต้แบรนด์ "POP" ครอบคลุมการใช้งานทั้งตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก และรถเพื่อการพาณิชย์ ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากตลาดทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 30 ปี บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตประเทศ เราเชื่อว่าการร่วมกันแบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อย จะสามารถช่วยสร้างรอยยิ้มและเสริมสร้างโอกาสให้กับน้องๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมโอกาสให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและต้องการความช่วยเหลือ อย่างน้องๆเด็กพิเศษ ซึ่งมีศักยภาพซ่อนอยู่ในตัว หากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม พวกเขาสามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้ในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทชลิต ดัสทรีฯ ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
ทั้งนี้โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ เป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลกว่า 170 คน ครอบคลุมความบกพร่องหลากหลายรูปแบบ เช่น ปัญญาอ่อน หูหนวก ตาบอด สมาธิสั้น ออทิสติก รวมถึงผู้ที่มีความพิการซ้ำซ้อน โรงเรียนฯ มีเป้าหมายให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ลดปัญหาสังคม และดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิเศษและเด็กออทิสติก เพื่อช่วยให้พวกเขามีอาชีพที่ยั่งยืน โอนเงินบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 591-6-00135-5 ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์