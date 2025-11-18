IMF พาเหยื่อสแกมเมอร์ ให้ข้อมูล "บิ๊กก้อง" เผยแค่เดือนเดียวคนไทยถูกซ้อมตาย 5 ราย

ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) พาเหยื่อสแกมเมอร์ ให้ข้อมูล ผช.ผบ.ตร.เผยน้องโตโต้ เหยื่อเสียชีวิตในกัมพูชารายล่าสุด ถูกเพื่อนร่วมชาติซ้อมทรมาน กระบอกไฟฟ้ายัดปากช็อตตายอนาถ เผยแค่เดือนเดียวเหยื่อชาวไทยตายแล้ว 5 ราย พบมีคนไทยถูกหลอกทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกนับหมื่นชีวิตรอความช่วยเหลือ
วันนี้ (18 พ.ย. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายเบิร์ด ตัวแทนศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) เดินทางเข้าพบ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ หรือ ศปอส.ตร. (ACSC) เพื่อพาเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ ศปอส.ตร.
นายเบิร์ด กล่าวว่า วันนี้ตนพาผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมาเข้าให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เกี่ยวกับกรณีที่มีคนไทยเสียชีวิตในปอยเปต ซึ่งเฉพาะในห้วงเวลา 30 วันนี้ที่ผ่านมา มีคนไทยถูกทำร้ายเสียชีวิตไปแล้ว 5 ศพ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสาเหตุที่ทำให้มีคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ถูกซ้อมหรือทำร้ายเพราะทำยอดไม่ได้ตามเป้าจนเสียชีวิตฝั่งกัมพูชาเยอะช่วงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากผลพวงจากสถานการณ์ความขัดแย้งแนวชายแดน ทำให้กลุ่มนายทุน หรือ บอสจีน ที่อยู่เบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้เชื่อว่า รัฐบาลไทยทำอะไรเขาไม่ได้ เนื่องจากแต่ก่อนเวลาเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้น ทางการไทยจะมีการประสานงานกับทางกัมพูชาเข้าไปปราบปราม แต่ก็จะเป็นผลในระดับนึงไม่ได้ทั้งหมด
“เหยื่อแรงงานสแกมเมอร์ทั้ง 5 ศพ ที่เสียชีวิตอยู่ในฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการถูกซ้อมทุบตี กักขัง ช๊อตไฟฟ้า ลักษณะเดียวกันหมด เนื่องจากทำยอดไม่ถึงเป้า หากถามว่าเหยื่อเหล่านี้สมัครใจไปหรือถูกหลอกไป เราไม่ได้สนใจ หรือ เจาะลึกลงไปในเรื่องนี้ เราเพียงแค่มองว่า นี่คือชีวิตคนไทยคนหนึ่ง ผมสงสารครอบครัวเขา เราขอแค่เอาร่างน้องเขากลับมาไทย กลับมาสู่อ้อมอกของครอบครัวก็พอแล้ว”นายเบิร์ด กล่าว
นายเบิร์ด กล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่า คนที่ทำร้ายเหยื่อเหล่านี้มีคนไทยร่วมด้วย เพราะถ้าบอสจีน เพียงลำพังคงไม่สามารถทำได้ อีกทั้งเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงาน ก็มาจากการถูกเพื่อนคนไทยด้วยกันหลอกเพราะผลประโยชน์เรื่องเงินมันสูง ส่วนกรณีน้องโตโต้ เหยื่อที่เสียชีวิตล่าสุด มีการขอความช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งเราพอทราบพิกัดแล้ว แต่ระหว่างที่เรากำลังดำเนินการ มีเหยื่ออีกรายที่เป็นคนพังงาเสียชีวิต ทำให้บอสแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มนี้หนีแล้วทิ้งเด็กให้ถูกขังอยู่ในตึก ซึ่งก็มีเหยื่อบางรายหนีออกมาได้ แต่ในกรณีน้องโตโต้ อาการหนัก บาดเจ็บสาหัสหนีออกมาไม่ได้ ก่อนจะมาทราบข่าวว่าเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นายเบิร์ด กล่าวอีกว่าจากการสอบถามเหยื่อที่หนีรอดออกมาได้ ทราบว่า น้องโตโต้ถูกทำร้ายร่างกายซ้อมทรมานอย่างหนัก ถูกใช้กระบองไฟฟ้ายัดเข้าไปในปากแล้วช๊อต ซึ่งตนมองว่าการกระทำแบบนี้ค่อนข้างป่าเถื่อนเกินไป ในส่วนของการนำร่างกลับไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของตำรวจทูตในการตามหาร่างน้อง เพราะเท่าที่ทราบมาว่าหลังเสียชีวิต แก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้พยายามจะนำร่างน้องแอบไปฝังเลย
นายเบิร์ด กล่าวด้วยว่า เหยื่อแรงงานสแกมเมอร์ที่เสียขีวิตอยู่ในฝั่งกัมพูชา เชื่อว่า ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ และยังมีอีกหลายศพที่หายไปโดยไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นข่าวให้เรารับรู้ ส่วนเคสหนัก ๆ ในตอนนี้ที่ยังช่วยเหลือไม่ได้ มีอีกประมาณ 2 ราย คือนายกรและนายกุ๊ก ส่วนเรื่องที่เหยื่อจะถูกทำให้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือถูกซ้อม เพราะทำยอดการหลอกไม่ได้ ซึ่งผู้ที่ให้เบาะแสกับตนในเรื่องนี้ก็เคยเป็นเหยื่อเหมือนกัน แต่ว่าหนีรอดมาได้ สำหรับการเข้าให้เบาะแสครั้งนี้ตนคาดหวังว่าจะทำให้ส่วนกลางรับรู้ความจริงว่าในพื้นที่เกิดปัญหาอะไรบ้าง คนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์เขาโดนกระทำอะไรกันบ้าง
นายเบิร์ด กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีเหยื่อชาวไทยอีกเป็นจำนวนมากที่กำลังรอความช่วยเหลือ มีทั้งที่ติดต่อกับเราได้ หรือที่ยังติดต่อไม่ได้ รวม ๆ แล้วก็น่าจะเป็นหลักหมื่น ทั้งที่อยู่ในศูนย์กลางสแกมเมอร์เมืองปอยเปต ที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนแค่ 3 กิโลเมตร และที่ยังอยู่ในเมืองต่าง ๆ อีกด้วย ขณะนี้เท่าที่พบก็น่าจะมีมากกว่า 63 จุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้ก็คือการบังคับใช้กฎหมายในฝั่งกัมพูชา ซึ่งก็น่าจะรู้ ๆ กันอยู่ว่าการออกมาให้ข่าวในแต่ละครั้งของกัมพูชานั้นผิดไปจากข้อเท็จจริงทั้งหมด ที่ผ่านมาทางศูนย์ฯ เคยประสานงานขอความช่วยเหลือ มีการแจ้งพิกัดเป้าหมาย แต่การเข้าไปตรวจค้นเพื่อช่วยเหลือก็จะมีการย้ายคนออกไปก่อนหน้าได้ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปแล้วก็จะเจอแค่ห้องเปล่า ๆ
แฉ “เมืองตะโบงคมุม” ฐานสแกมเมอร์ที่ยังไม่เคยปรากฎชื่อ เผยมีบริษัทรับจ้างทำลายศพเหยื่อ ชี้เป้า “เจ๊โรส” หญิงไทยตัวการใหญ่ร่วมขบวนการบอสจีนสั่งซ้อมทารุณเหยื่อชาวไทย
ต่อมาเวลา 16.00 น. นายเบิร์ด ตัวแทนศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) กล่าวภายหลังพาเหยื่อแรงงานแก๊งสแกมเมอร์ที่ถูกซ้อมทำร้ายร่างกายฝั่งประเทศกัมพูชาเข้าให้ข้อมูลตำรวจ ว่า การเข้าพบ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในวันนี้เราได้ให้ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงพยานหลักฐาน เบาะแสต่างๆทั้งหมดไปหมดแล้ว ซึ่งท่านก็รับปากว่าจะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ และ จะทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนผู้เสียหาย หรือ เหยื่อถูกหลอกไปทำงานแก๊งสแกมเมอร์ ที่ตนพาในวันนี้มีด้วยกัน 5 คน ถูกคุมขังอยู่ในพื้นที่เมืองตะโบงคมุม ห่างจากพื้นที่รอยต่อประเทศเวียตนาม ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยทั้ง 5 คน ที่พามาล้วนเคยถูกคุมขังทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตี และ ใช้กระบองไฟฟ้าช็อต เช่นเดียวกับเหยื่อในพื้นที่อื่นๆ หากทำยอดไม่ได้ตามเป้า โดยมี เจ๊โรส หญิงสาวชาวไทย อายุประมาณ 30 กว่าปี ลูกน้องคนสนิทบอสจีนเป็นคนควบคุมสั่งการ อย่างไรก็ตามสำหรับพิกัดฐานแก๊งสแกมเมอร์เมืองตะโบงคมุม ถือเป็นพิกัดเดียว ที่มีคนตายแต่เรื่องไม่เคยถึงไทย จากข้อมูลที่เราได้รับจากสายลับแจ้งว่า พื้นที่ดังกล่าวมีบริษัทรับกำจัดศพเหยื่อแรงงานสแกมเมอร์โดยเฉพาะ โดยการกำจัดศพจะใช้วิธีนำไปเผาทำลาย ซึ่ง 1 ศพจะได้รับค่าจ้างคิดเป็นเงินประมาณหมื่นดอลล่า
นายเบิร์ด กล่าวต่อว่า ในส่วนข้อมูลของเจ๊โรส หญิงชาวไทย ที่อยู่ร่วมขบวนการแก๊งสแกมเมอร์ ทราบว่า เดิมทีเจ้าตัวเคยทำงานให้กับเว็บพนันออนไลน์ ก่อนผันตัวมาเป็นเอเย่นต์ หรือ HR คอยจัดหาเหยื่อแรงงานคนส่งแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆในพื้นที่เมืองตะโบงคมุม ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งกัมพูชา นานๆจึงจะแอบกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ส่วนระดับขั้นของขบวนการจะอยู่ในระดับคนคุม คอยดูแลดำเนินการต่างๆแทนบอสชาวจีน และ เจ๊โรสคนนี้ยังเป็นคนที่คอยสั่งให้แก๊งชายฉกรรจ์ รุมทำร้าย หรือ ซ้อมทรมาน เหยื่อแรงงานคนไทย ที่ทำยอดไม่ถึงเป้า ซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจ๊โรส เราได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า น้องโตโต้ ผู้เสียชีวิตรายล่าสุด เคยมีหมายจับติดตัวหรือไม่ นายเบิร์ด ตอบว่า ในส่งนนี้เราไม่มราบข้อมูลจริงๆ เพราะเราไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีคดีอะไรติดตัวหรือไม่ หรือ ไปทำอะไรอยู่ที่กัมพูชา เราแค่ต้องการช่วยนำร่างเขากลับมาให้ครอบครัวในญานะคนไทยด้วยกันเพียงเท่านั้น พร้อมยอมรับว่า การที่เหยื่อแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ส่วนใหญ่มักมีหมายจับติดตัว เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขาไม่ค่อยกล้าติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
“อยากให้สังคมเข้าใจว่า เหยื่อแรงงานสแกมเมอร์บางราย ไม่ได้มีเจตนาจะทำผิด เพียงแต่ถูกหลอกพาไป แล้วถูกบังคับให้เปิดบัญชีม้า หรือ ถูกขายต่อเป็นทอดๆ พอมีหมายจับเขาเลยคิดว่าคงกลับประเทศไทยไม่ได้แล้ว เพราะกฎหมายไม่สามารถช่วยเขาได้ บางคนยอมตายแต่ไม่ขอกลับมา ส่วนบางรายที่เลือกผันตัวไปเป็นมิจฉาชีพ หรือ อยู่ร่วมขบวนการ พวกนี้เลือกที่จะไม่กลับไทยอยู่แล้ว เพราะอยู่ที่นั่นเขามีกินมีใช้ คนพวกนี้เราจำเป็นต้องรีบนำตัวกลับมาดำเนินคดีให้ได้ และการที่พาเหยื่อมาเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้ก็เพื่อต้องการตัดต้นตอขบวนการ ตามจับกุมพวกเอเย่นต์ พวกคนล่อลวงพาคนไทยไปทำงานสแกมเมอร์ ซึ่งข้อมูลพวกนี้เรามอบให้ตำรวจไปแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้” นายเบิร์ด กล่าว
ขณะที่ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า จากการพูดคุยกับ ตัวแทนศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน (IMF) และ เหยื่อหรือผู้เสียหาย ที่ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชา ในวันนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก ซึ่งข้อมูลที่ได้รับค่อนข้างมีมูลความจริง และ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงสืบสวนที่เจ้าหน้าที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ดารดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็วขึ้น