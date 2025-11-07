"ดีเอสไอ" จับตาคดีเด็กหญิงวัย 12 ถูกแม่หลอกค้ากามที่ญี่ปุ่น จ่อเอาผิดฐานค้ามนุษย์

MGR Online - รองอธิบดีดีเอสไอ ประสานข้อมูลสืบสวนขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ หลังเกิดเหตุ "เด็กหญิง วัย 12" ถูกแม่หลอกทำงานร้านนวด ประเทศญี่ปุ่น
วันนี้ (7 พ.ย.) ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงไทย อายุ 12 ปี ถูกแม่นำไปทิ้งไว้ทำงานร้านนวดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ถูกบังคับให้ค้าประเวณี ตั้งแต่เดือน มิ.ย.68 ก่อนตำรวจโตเกียวบุกเข้าจับกุมและเข้าช่วยเหลือเยาวชนไว้ได้ เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ได้มอบหมายให้กองคดีการค้ามนุษย์ ดำเนินการรับไว้สืบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลดูเรื่องการกระทำความผิด “ฐานค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม“ เพื่อจะได้เสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาอนุมัติให้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป
ร.ต.อ.สุรวุฒิ เผยว่า ระหว่างการสืบสวน ดีเอสไอ ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขาฯ รมว.พม. เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เครือข่ายทีมงาน/มูลนิธิ/สมาคม/NGO ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อดูข้อมูลพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจะพิจารณาฐานความผิดค้ามนุษย์นั้น ดีเอสไอจะต้องสืบสวนก่อนว่ามีการค้ามนุษย์หรือไม่ เช่น มีลักษณะการเป็นธุระจัดหาหรือไม่ เพราะต้องขยายประเด็นว่าแม่ของเด็กมีเจตนาจะนำลูกสาวไปค้าประเวณีเด็กหรือไม่ และดำเนินการเพียงคนเดียว หรือมีการสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดค้ามนุษย์หรือไม่ ซึ่งดีเอสไอจะไม่เจาะจงแค่ในส่วนของแม่เด็กเท่านั้น แต่ดูบริบทภาพรวมทั้งหมด และมีการได้รับเงินจากการนำเอาเด็กไปค้าประเวณีหรือไม่
"นอกจากนี้ ในส่วนของการสอบถามข้อมูลจากเด็กหญิง ด้วยความที่ผู้เสียหายเป็นเด็กวัยเพียง 12 ปี หากหน่วยงานในพื้นที่ได้มีการสอบปากคำตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว และบันทึกผลการสอบปากคำครบถ้วนทุกประเด็น ดีเอสไอก็ไม่มีความจำเป็นต้องสอบปากคำเด็กซ้ำสอง ทั้งนี้ เมื่อมีความชัดเจนในส่วนของคำให้การ พยานหลักฐานบ่งชี้ถึงการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว ก็จะได้เสนออธิบดีฯ รับเป็นคดีพิเศษ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนออกหมายเรียกผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาการกระทำความผิดตามลำดับต่อไป"
อนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า การเป็นธุระจัดหาหรือนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาค้าประเวณีหรือให้บริการทางเพศ ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี