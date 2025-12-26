รวบ 2 หนุ่มเกาหลีใต้หนีหมายจับคดีฉ้อโกง-ปลอมเอกสาร โยงแก๊งสแกมเมอร์ฐานกัมพูชา

ตม.1 จับกุมชายชาวเกาหลีใต้ 2 ราย หนีหมายจับคดีฉ้อโกง-ปลอมเอกสาร พบความเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์ฐานกัมพูชา
วันนี้ (26 ธ.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 ว่าที่ พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 สั่งการให้ชุดสืบสวน บก.ตม.1 เข้าตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ย่านอ่อนนุช ก่อนพบชายรายแรก ชื่อนายหวัง (นามสมมติ) อายุ 45 ปี แสดงเพียงภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้อง และเคยเดินทางออกไปประเทศกัมพูชาโดยไม่พบการกลับเข้ามา
ต่อมาจากการตรวจสอบข้อมูลกับสถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทย พบว่าชายรายดังกล่าวมีหมายจับในคดีฉ้อโกง มูลค่าความเสียหายกว่า 70 ล้านวอน หรือเกือบ 2 ล้านบาท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจับกุมเพื่อนร่วมขบวนการอีกราย อายุ 51 ปี พบอยู่ในโรงแรมเดียวกันในลักษณะหลบซ่อน ตรวจสอบพบการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงแล้วและยังมีหมายจับในประเทศเกาหลีใต้ คดีปลอมแปลงเอกสารราชการ 3 คดี และคดีฉ้อโกงเงินมูลค่าประมาณ หนึ่งร้อยห้าสิบล้านวอนหรือประมาณ 3 ล้านบาท
จากการสืบสวนเชิงลึก เจ้าหน้าที่พบหลักฐานการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันหลอกลวงประชาชนชาวเกาหลี โดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ทางด้าน พล.ต.ต.ประสาธน์ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของตำรวจไทยในการจัดการอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมย้ำว่าประเทศไทยจะไม่เป็นพื้นที่หลบซ่อนของผู้กระทำผิด และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน