รวบ 2 หนุ่มเกาหลีใต้หนีหมายจับคดีฉ้อโกง-ปลอมเอกสาร โยงแก๊งสแกมเมอร์ฐานกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตม.1 จับกุมชายชาวเกาหลีใต้ 2 ราย หนีหมายจับคดีฉ้อโกง-ปลอมเอกสาร พบความเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์ฐานกัมพูชา

วันนี้ (26 ธ.ค.) พล.ต.ท.​ภาณุมาศ​ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา​ ประสานสุข​ รอง​ ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ​ นุชนารถ​ รอง​ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ประสาธน์​ เขมะประสิทธิ์​ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์​ ก้องเกียรติศิริ รอง​ ผบก.ตม.1 ว่าที่​ พ.ต.อ.พลสิทธิ์​ สุทธิอาจ​ ผกก.สืบสวน​ บก.ตม.1 สั่งการให้ชุดสืบสวน บก.ตม.1 ​ เข้าตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ย่านอ่อนนุช ก่อนพบชายรายแรก ชื่อนายหวัง (นามสมมติ) อายุ 45 ปี แสดงเพียงภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้อง และเคยเดินทางออกไปประเทศกัมพูชาโดยไม่พบการกลับเข้ามา

ต่อมาจากการตรวจสอบข้อมูลกับสถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทย พบว่าชายรายดังกล่าวมีหมายจับในคดีฉ้อโกง มูลค่าความเสียหายกว่า 70 ล้านวอน หรือเกือบ 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจับกุมเพื่อนร่วมขบวนการอีกราย อายุ 51 ปี พบอยู่ในโรงแรมเดียวกันในลักษณะหลบซ่อน ตรวจสอบพบการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงแล้ว​และยังมีหมายจับในประเทศเกาหลีใต้ คดีปลอมแปลงเอกสารราชการ​ 3​ คดี​ และคดีฉ้อโกงเงินมูลค่าประมาณ​ หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน​วอนหรือประมาณ​ 3 ล้านบาท

จากการสืบสวนเชิงลึก เจ้าหน้าที่พบหลักฐานการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันหลอกลวงประชาชนชาวเกาหลี โดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ทางด้าน พล.ต.ต.ประสาธน์ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของตำรวจไทยในการจัดการอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมย้ำว่าประเทศไทยจะไม่เป็นพื้นที่หลบซ่อนของผู้กระทำผิด และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน






