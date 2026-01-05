บรรยากาศค้าขายบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว กลับมาคึกคักแม้หวั่นจะมีปะทะรอบ3

สระแก้ว –บรรยากาศการค้าขายในพื้นที่บ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแม้ชาวบ้านยังผวาหวั่นว่าจะมีการปะทะรอบ 3 ยันแผ่นดินบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เป็นของประเทศไทย 100%
วันนี้ ( 5 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่าเริ่มกลับมามีความเคลื่อนไหวและคึกคักอีกครั้งหลังการลงนามหยุดหยิงร่วมกันระหว่างไทย-กัมพูชาตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ 27 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมาได้ โดยพบว่าร้านค้าภายในหมู่บ้านต่างทยอยเปิดให้บริการ
ทั้งนี้แม้ว่าบรรยากาศโดยรวมจะคล้ายเงียบสงบ แต่ก็ยังแฝงไปด้วยความกังวลและความไม่ไว้วางใจ เนื่องจากชาวบ้านจำนวนมากยังหวั่นเกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะขึ้นเป็นรอบที่ 3
“ป้าแดง” อายุ 65 ปีชาวบ้านหนองจาน บอกว่าช่วงที่เกิดการปะทะตนเองมีความกังวลในว่าพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เพื่อเป็นแหล่งอาหารและรายได้หลักจะได้รับความเสียหาย และแม้จะมีเสียงปืนและเสียงระเบิดดังเข้ามาในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง แต่ก็จำเป็นต้องฝ่าความเสี่ยงออกมารดน้ำผักและเมื่อสถานการณ์เริ่มสงบจึงรีบกลับเข้าไปเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัว เพื่อนำไปจำหน่ายหาเงินเก็บไว้เป็นทุนสำรองเผื่อมีการปะทะรอบใหม่
ป้าแดง ยังเล่าอีกว่าในการอพยพครั้งก่อน ตนเองได้ไปเช่าบ้านอยู่เป็นรายเดือนและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาเช่า เพราะหากเกิดการปะทะรอบที่ 3 จะสามารถกลับไปพักอาศัยที่เดิมได้ทันที โดยที่เสื้อผ้าและสัมภาระที่ใช้ในการอพยพครั้งก่อน ก็ยังคงเก็บไว้ในกระเป๋าเช่นเดิม
โดยขอยืนยันหนักแน่นว่า ผืนแผ่นดินบ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้ว เป็นของประเทศไทย 100% และไม่อยากให้รัฐบาลไทยหรือทหาร ยอมให้กัมพูชากลับมายึดพื้นที่กลับไปได้ พร้อมฝากกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าทุกนาย ให้สู้และปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
“ แม้ตนเองและชาวบ้านจะไม่ต้องการให้เกิดการปะทะหรือความรุนแรง แต่หากเป็นเรื่องของอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทย ชาวบ้านทุกคนก็พร้อมยอมรับความลำบาก ยอมอพยพออกจากพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปกป้องแผ่นดินไทยไว้ได้ พร้อมยกย่องความเสียสละ ความอดทน และความรักชาติของทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยชีวิตเพื่อประเทศชาติ” ป้าแดง กล่าว