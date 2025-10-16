(คลิป) “มณีฟาร์ม” แนวคิดผักในซองล้างสะอาดพร้อมปรุง ตอบโจทย์รักสุขภาพยุคใหม่ ออเดอร์กว่า 1,000 กิโลต่อเดือน

ธุรกิจการทำร้านอาหารแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพมาแรง หลายคนเริ่มต้นมาไม่เหมือนกัน บางคนเริ่มต้นจากทำปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ก่อนจะต่อยอดด้วยการเปิดร้านอาหาร ในขณะที่บางคนเริ่มต้นจากทำร้านอาหาร และค่อยมาฟาร์มผัก จุดมุ่งหมายเหมือนกัน เพื่อให้ลูกค้าซึ่งมากินอาหารที่ร้าน มั่นใจว่า ทางร้านผลิตอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง และยังสามารถขายผักสด หรือ ไข่ไก่ได้อีก ซึ่งปัจจุบันจะพบร้านอาหารในลักษณะนี้ เพิ่มมากขึ้น แทรกตัวอยู่ทั้งในเมืองหลวงและต่างจังหวัด
ร้านอาหารควบคู่ทำฟาร์มผักสด
เทรนด์ร้านอาหารสุขภาพมาแรง
เช่นเดียวกับ ร้านอาหารชื่อ หยกมณี ทำอาหารกล่องเกรดพรีเมี่ยม ซึ่งได้ทำฟาร์มผักสด เลี้ยงสัตว์ ชื่อว่า “มณีฟาร์ม” เป็นฟาร์มปลูกผักปลอดภัย มีทั้งระบบปลูกในดิน และปลูกในน้ำระบบไฮโดรโปรนิก อยู่ที่จังหวัดระยอง โดยภายในฟาร์มจะมีทั้ง ผักสลัด ผักสวนครัว และผลไม้ โดยทางมณีฟาร์มยังได้ทำงานร่วมกับชุมชน ในการจัดหาผัก มาส่งให้กับทั้ง ร้านอาหาร โรงแรมชั้นนำ รวมถึงศูนย์การค้าหลายแห่งในจังหวัดระยอง
โดยจุดขายของ “มณีฟาร์ม” การปลูกผักปลอดภัยจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ปลอดภัย ขั้นตอนการปลูกที่ปลูกในระบบปิด ปราศจากสารพิษ มาจนถึงขั้นตอนการจัดการผักล้างน้ำให้สะอาด บรรจุในซองผักที่ป้องกันสิ่งปนเปื้อน ก่อนถึงมือผู้บริโภค ช่วยให้ลูกค้าที่ซื้อผักซองไปสามารถนำไปใช้งานได้เลย เพราะผ่านกระบวนการทำความสะอาดมาแล้ว
ผักในซอง ล้างสะอาดก่อนส่งมือผู้บริโภค
ทางเลือกคนเมืองรักสุขภาพเวลาน้อย
ทั้งนี้ การบรรจุผักในซอง ยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้ผักยังสดอยู่ได้นาน โดยนำนวัตกรรมมาใช้กับการออกแบบซองบรรจุผัก ทำให้ผักสามารถเก็บได้นานขึ้น และยังสดใหม่อยู่ได้นาน ช่วยให้ลูกค้าได้ผักที่สดใหม่ และสะอาดพร้อมนำไปใช้งาน ตอบโจทย์ ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือ โรงแรมชั้นนำ รวมถึงผู้บริโภคทั่วไป ฯลฯ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ช่วยให้ทางฟาร์ม สามารถส่งผักไปนอกพื้นที่ได้ โดยผักยังสดใหม่ ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่ง
จากแนวคิดจำหน่ายผักในซอง และล้างผักให้สะอาดก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยไม่ได้บวกราคาเพิ่มขึ้นของ มณีฟาร์ม ส่งผลให้ยอดขายผักในซองของมณีฟาร์ม ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีในจังหวัดระยอง โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นตลอด ส่งผลให้ทางมณีฟาร์ม ได้มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกและทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนผักสด ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมณีฟาร์มมีออเดอร์ เดือนละกว่า 1,000 กิโลกรัม ที่ต้องส่งประจำไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป หรือ ส่งห้างสรรพสินค้า
แปรรูป ผักในฟาร์มรูปแบบของสแน็กบ็อก
นอกจากนี้ ผักสลัดที่มณีฟาร์มที่ผลิตได้ ส่วนหนึ่งยังได้นำมาแปรรูป ทำแซนวิช ครัวซอง สลัดโรล และสลัด ส่งขายให้กับร้านอาหาร ร้านกาแฟในพื้นที่ และนำไปใช้ สำหรับการจัดทำสเน็กบ็อก อาหารเสิร์ฟในช่วงเบรคสำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรืองานอีเวนต์ ต่างๆ ด้วย
ปัจจุบันนอกจากผักสด ผักสวนครัว ทางมณีฟาร์มยังมีข้าวหอมสุรินทร์ และไข่ไก่อารมณ์ดี ที่นำมาปลูกและเลี้ยงภายในฟาร์ม เพื่อจะได้มีวัตถุดิบที่ผลิตเอง และเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัย สำหรับนำมาใช้ในการแปรรูป ทำอาหาร และสแน็กบ็อกตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วย
ที่มาของมณีฟาร์ม และที่มาสแน็กบ็อกเพื่อสุขภาพ
อธิศนันท์ แดงศรี ฝ่ายขายภาคตะวันออก มณีฟาร์ม เล่าว่า มณีฟาร์ม เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในเครือ ของบริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพราะด้วยความที่ หยกมณีทำร้านอาหาร และ ยังมีบริษัทในเครือ บริษัทอนุสรณ์ วีเซฟ จำกัด ผลิตสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับใช้ในโรงงาน และ ที่ผ่านมา ทางบริษัทมีการจัดสัมมนาบ่อยครั้งมาก และต้องการอาหารเบรคสำหรับงานสัมมนา แทนที่จะไปซื้อหามา ก็ผลิตเองเสียเลย เพราะมีผักสดที่ปลูกเอง และวัตถุดิบในการทำอาหารอื่น ๆ ทำอ่าหารแปรรูปจำหน่ายอยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นทำไม เราไม่ทำสแน็กบ็อก ใช้เอง และจำหน่าย ก็เลยเป็นที่มาของสแน็กบ็อก มณีฟาร์ม ทางเลือกให้กับองค์กร หน่วยงานจัดสัมมนา และต้องการสแน็กบ็อก เพื่อสุขภาพเกรดพรีเมี่ยม
สำหรับธุรกิจในเครือ “หยกมณี อินเตอร์เนชั่นแนล” ประกอบไปด้วย ธุรกิจอาหาร ผลิตโดยร้านอาหารชื่อว่า หยกมณี ผลิตอาหารกล่องเน้นอาหารพรีเมี่ยม ตอบโจทย์เทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรง โดยอาหารของหยกมณีนั้น เลือกใช้วัตถุดิบจากฟาร์มปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ ของมณีฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือหยกมณี เป็นฟาร์มผลิตผักที่ปลอดภัย ตามที่กล่าวมาข้างต้น
นอกจากนี้ หยกมณี ยังมีธุรกิจเครื่องดื่ม ที่บรรจุขวด เช่น น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม ชาไทย กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ ด้วย และในกล่องสแน็กบ็อก ยังต้องมีขนมเบเกอรี่ ซึ่งทาง หยกมณีเอง ยังผลิตขนมเบเกอรี่ เรียกว่า เป็นการทำสแน็กบ็อก แบบครบวงจร ทั้งอาหารมื้อหลักที่เป็นข้าวกล่อง และ สแน็กบ็อก สำหรับอาหารเบรค โดยเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอาหารงานสัมมนาที่เน้นอาหารพรีเมี่ยม ตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพ
เจาะตลาดพื้นที่ ระยอง และ EEC
สำหรับลูกค้าของ หยกมณี ปัจจุบันยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง และพื้นที่ EEC เพราะเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีบริษัท ที่มีการจัดประชุม สัมมนา ในพื้นที่ บ่อยครั้ง ทางบริษัทมองเห็นโอกาสและช่องว่างทางการตลาด เพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีอาหารกล่อง หรือ สแน็กบ็อกที่เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ
ในส่วนของ มณีฟาร์ม เนื่องจากเป็นฟาร์มปลูกผักสด ผักสลัด และผักสวนครัว ที่เน้นการปลูกผักแบบปลอดสารเคมี และการปลูกผักแบบออแกนิค ซึ่งปัจจุบันเทรนด์ที่มีความต้องการสูง การทำงานร่วมกับกลุ่มชุมชน ในการผลิตผักปลอดภัย ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ขายผักในราคาที่สูงขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้ผักที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคด้วย
ที่ผ่านมาได้เปิดอบรมให้กับชุมชนหรือ คนทั่วไปที่สนใจ และต้องการปลูกผักปลอดภัย ด้วย ส่วนใครที่สนใจ หรือต้องการจะปลูกผักแบบปลอดภัย ยังเปิดสอน และอบรมให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใข้จ่าย เพียงแค่ติดต่อเข้ามา จะมาเป็นกลุ่ม หรือ มาเดียว ก็เปิดสอนให้
ติดต่อ Facebook : maneefarm
