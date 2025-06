ร้านอาหารสุขภาพโตพุ่ง 4.5 พันล. “สลัดแฟคทอรี่”ผนึกเอสเพียวขยายฐาน

ผู้จัดการรายวัน 360- ตลาดร้านอาหารสุขภาพมูลค่า 4,500 ล้านบาทโตต่อเนื่อง สอดคล้องอาหารเพื่อสุขภาพยังแข็งแกร่งพุ่งปีละ 10% เหตุผู้บริโภคหันมารักสุขภาพทุกช่วงวัย “สลัดแฟคทอรี่“ จับมือ ”เอสเพียว“ ส่งแคมเปญใหญ่ "อกไก่ฉ่ำ So Yummy' กับ 5 เมนูสไตล์ Japanese Twist จากอกไก่เอสเพียวมาให้ลิ้มลอง เริ่ม 2 มิ.ย.- 3 ส.ค. นี้ ที่ร้านสลัดแฟคทอรี่ ทุกสาขา มั่นใจปีนี้รายได้โต 20% ตามเป้านายปิยะ ดั่นคุ้ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรีนฟู้ด แฟคทอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรวมร้านอาหาร 570,000 ล้านบาท ปีนี้คาดว่าจะเติบโต 7% แม้จะเจอผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ทำให้ปิดตัวลงค่อนข้างมาก แต่เมื่อมองเฉพาะตลาดร้านอาหารสุขภาพ ยังโตต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงโควิดตามเทรนด์สุขภาพและอาหารสุขภาพที่ผู้คนใส่ใจมากขึ้นตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาในปี 2564 ตลาดร้านอาหารเพื่อสุขภาพมีมูลค่า 1,600 ล้านบาท, ปี 2565 มีมูลค่า 3,000 ล้านบาท หรือโต 100% และปี 2567 มีมูลค่า 4,500 ล้านบาท ส่วนปีนี้คาดว่าจะมีมูลค่า 5,200 ล้านบาท หรือโตเฉลี่ยปีละ 15-20% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากฐานที่กว้างขึ้น ผู้เล่นต่างๆ เพิ่มขึ้น จากไม่กี่แบรนด์จนมีหลายสิบแบรนด์ทั่วประเทศ ตอบโจทย์คนสูงวัยที่ดูแลสุขภาพมากขึ้น ไลฟ์สไตล์คนเมืองทำงานหนักมองหาอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีมากขึ้น รวมถึงคนมีความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นโดยมองว่าภายใน 3 ปีจากนี้ ตลาดร้านอาหารเพื่อสุขภาพยังโต 10-20% หลายแบรนด์ยังมีช่องว่างในการทำตลาด แต่หากมอง 5 ปีขึ้นไปตลาดจะเริ่มนิ่งเพราะฐานที่ใหญ่ขึ้น การเติบโตจึงมีตัวเลขลดลงทั้งนี้มองว่าสภาพเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดร้านอาหาร แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักทั้งหมด เพราะการทำร้านอาหารมีความยากแตกต่างกันทุกปี หลายร้านทำได้ดี บางร้านอาจจะไม่ดี โดยเฉพาะร้านอาหารสุขภาพซึ่งมีราคาสูง อาจจะเหมือนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจมากกว่า“แต่สำหรับสลัดแฟคทอรี่เราให้ความสำคัญกับราคาไม่สูงหรือถูกจนเกินไป และมีเมนูที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าทุกช่วงวัย พร้อมนำเสนอเมนูใหม่ๆ ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านแคมเปญต่างๆ โดยหวังเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น และเข้าใช้บริการได้บ่อยขึ้น เชื่อว่าสุดท้ายจะส่งผลกับยอดการใช้จ่ายต่อบิลที่ขยับเพิ่มขึ้นตาม จากปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 200-300 บาท / คน/ ครั้ง และใช้บริการที่เดือนละ 2-3 ครั้ง” นายปิยะ กล่าวล่าสุดปีนี้สลัดแฟคทอรี่ ได้จับมือกับทาง เอสเพียว เป็นครั้งที่ 2 ด้วยการเปิดตัวแคมเปญใหญ่ "อกไก่ฉ่ำ So Yummy' สร้างสรรค์ 5 เมนูพิเศษสไตล์ Japanese Twist จากอกไก่เอสเพียว ยกระดับวัตถุดิบเพื่อสุขภาพสู่จานอร่อย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในทุกมื้ออาหาร ประกอบด้วย 1.คัตสึอกไก่ซอสนากาโนะมิโซะ : อกไก่นุ่มๆ ฉ่ำๆ ชุบเกล็ดขนมปังทอดจนเหลืองทองกรอบนอกนุ่มใน สอดไส้ชีสเยิ้มๆ ทั้งมอสซาเรลล่า และเชดด้าชีส เสิร์ฟพร้อมซอสนากะโนะมิโซะ และฟักทองญี่ปุ่นเนื้อเนียน พร้อมด้วยโชกุปังมิโชะบัตเตอร์หอมกรุ่น และสลัดแตงกวาญี่ปุ่น น้ำสลัดงาดำพรี่เมียมจากญี่ปุ่น หอม สดชื่น2.สลัดครันชี่อโวคาโดอกไก่ย่าง : อกไก่นุ่ม ชุ่ม ฉ่ำ ย่างไฟอ่อนจนหอมกรุ่น เคลือบซอสมิโซะรสชาติกลมแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ทานคู่กับผักสลัดสด กรอบ3.สปาเก็ตตีเมนไทโกะอกไก่ย่างมิโซะ : เมนูเส้นสปาเกตตีเหนียวนุ่ม จับคู่อกไก่หมักด้วยซอสมิโซะหอมๆ ครบรสความอร่อยในจานเดียว4.สเต็กอกไก่ย่างซอสเห็ดญี่ปุ่น : อกไก่นุ่มๆ หมักด้วยเครื่องเทศกว่า 20 ชนิด ราดซอสเดมิกลาซ์เห็ดญี่ปุ่น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงผักย่างหลากสี5.ชิบูย่าชิกเก้นโทสต์ซอสแบล็กยูซุ เมนูสุดอินเทรด์จากญี่ปุ่น กับอกไก่เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเคลือบด้วยซอสแบล็กยูซุรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมโชกุปังมิโซะบัตเตอร์ และสลัดผักสดกรอบ สามารถสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยเหล่านี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. - 3 ส.ค. นี้ที่ร้านสลัดแฟคทอรี่ ทุกสาขานายปิยะ กล่าวด้วยว่า ปีนี้ร้านสลัดแฟคทอรี่จะขยายสาขาเพิ่มอีก 8-9 สาขา ซึ่งช่วงต้นปีเปิดแล้ว 3 สาขา ครึ่งปีหลังจะเห็นอีก 5-6 สาขา หลักๆ ยังเป็นกรุงเทพฯ และปริมณทล และจังหวัดในภาคกลางและตะวันออก อย่าง ชลบุรีและกาญจนบุรี ส่งผลให้สิ้นปีนี้จะมีทั้งหมด 54 สาขา จากปีก่อนมี 48 สาขา แบ่งเป็น กทม. 33 สาขา นนทบุรี 6 สาขา ปทุมธานี 3 สาขา รวมถึง สมุทรปราการ นครปฐม นครสวรรค์ และ ชลบุรี“ยอดขายสาขาเดิมยังทำได้ดีอยู่ ส่งผลให้รายได้ช่วงไตรมาสแรกเติบโตตามเป้า ส่วนไตรมาสสองมีเรื่องแผ่นดินไหวและสภาพเศรษฐกิจกระทบบ้าง แต่พอเข้าสู่เดือนพ.ค.-มิ.ย. ยอดขายกลับมาดีขึ้น ส่วนครึ่งปีหลังต้องมองหลายอย่างประกอบกัน เช่น ด้านท่องเที่ยว ซึ่งเราเองก็ต้องทำให้ดีขึ้นด้วย เพราะยังมีโอกาสเติบโตอยู่ และต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดี ที่สำคัญต้องระวังให้มากขึ้น โดยมองว่าตลอดปี 2568 นี้ รายได้จะยังคงเติบโตที่ 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายปิยะ กล่าวด้านดร.โอลิเวอร์ ก็อตซัลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG กล่าวว่า ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในอัตรา 7-10% ต่อปี สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพและโภชนาการมากขึ้น ในส่วนของ เอสเพียว ยอดขายยังเติบโตต่อเนื่องทั้งในช่องทางค้าปลีกและร้านอาหารเนื่องจากให้ความสำคัญกับการส่งมอบวัตถุดิบที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดี เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ภายใต้ 4 กลยุทธ์สู่การเติบโต คือ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี ปลอดยาปฏิชีวนะ นำส่งเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วน 2.จุดยืนของแบรนด์ 3.การกระจายสินค้า 4.การจับมือกับพาร์ทเนอร์ ทั้งหมดนี้เพื่อให้เอสเพียวเป็น "Top of Mind" สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการส่งมอบวัตถุดิบที่ดีที่สุด ตอกย้ำแนวคิด " So Pure So Good เอสเพียว เพื่อชีวิตโซกู๊ด