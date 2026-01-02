เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว “ชิงช้าสวรรค์” แลนด์มาร์กใหม่ริมน้ำโขง สูงเกือบ 50 เมตร ชมวิวรอบทิศ

นครพนม - จังหวัดนครพนมเปิดชิงช้าสวรรค์ “Mekong River Eye” แลนด์มาร์กใหม่ริมฝั่งโขง ยกระดับการท่องเที่ยว สร้างจุดชมวิวพาโนรามา กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เผยเปิดทดลองให้บริการฟรีมาตั้งแต่ 15 ธ.ค.-1 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับดี มีคนใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 1,500-2,000 คน หลังจากนี้จัดเก็บค่าบริการ 80 บาท/คน
วันนี้ (2 ม.ค.) จังหวัดนครพนมจัดพิธีเปิดชิงช้าสวรรค์ “Mekong River Eye” แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างเป็นทางการ โดยมีว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ชิงช้าสวรรค์ Mekong River Eye เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความสูง 49.5 เมตร ประกอบด้วยกระเช้าโดยสารจำนวน 28 กระเช้า สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้รอบละประมาณ 120 คน เปิดมุมมองชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขงและพื้นที่เมืองนครพนมในมุมสูงแบบพาโนรามา พร้อมจัดภูมิทัศน์และพื้นที่กิจกรรมโดยรอบเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนครพนมได้เปิดให้บริการทดลองตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 1,500-2,000 คน
สำหรับอัตราค่าบริการภายหลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะอัตราค่าบริการแนะนำเบื้องต้น ระบุว่า ผู้ใหญ่มีอัตราค่าบริการประมาณ 80 บาทต่อคน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราค่าบริการประมาณ 40 บาทต่อคน และเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตรอาจได้รับการยกเว้นหรือคิดค่าบริการในอัตราพิเศษฃ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
จังหวัดนครพนมคาดหวังว่าชิงช้าสวรรค์ Mekong River Eye จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมอย่างยั่งยืนในระยะยาว