ผวาทั้งคืน! หนุ่มพ้นโทษยาเสพติดคลั่งอาละวาด

พะเยา - ชาวเมืองพะเยาหวาดผวาทั้งคืนหลังหนุ่มวัย 30 ปีคลุ้มคลั่งหนักตะโกนโวยวาย เดินเคาะบ้านไปทั่วเมือง อ้างเป็นนักศึกษาวิชาทหารทำการฝึก ล่าสุดถูกเจ้าหน้าที่กล่อมพาส่งโรงพยาบาล พบประวัติเคยถูกคุมประพฤติคดียาเสพติด
เมื่อเวลา 20.30 น.คืนวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา ว่าได้มีชายจำนวน 1 คน มีอาการคลุ้มคลั่งหนักโดยเดินไปตามถนนพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวพร้อมตะโกนเสียงดังและเมื่อพบเจอบ้านเรือนก็จะเข้าไปเคาะประตูจนทำให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตระหนกและบางรายถึงขั้นหวาดกลัวเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย
นายอำเภอเมืองพะเยาจึงสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากเทศบาล ต.บ้านต๊ำ เข้าไประงับเหตุพบชายที่มีอาการคลุ้มคลั่งชื่อว่านยวัชพล อายุ 30 ปี เป็นชาว อ.เมืองพะเยา นั่นเอง โดยมีพฤติกรรมคล้ายคนพึ่งเสพยาเสพติดมา เมื่อตร่วจสอบประวัติพบเคยต้องโทษและพ้นโทษจากการคุมประพฤติในคดียาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปเจรจาและพยายามพูดคุยให้นายวัชพลสงบติอารมณ์ แต่ปรากฎว่านายวัชพลพูดจาไม่รู้เรื่องและตะโกนเสียงดังอยู่ตลอดเวลาจากนั้นยังวิ่งหลบหนีเข้าสวนลำไยไปอีกด้วย
เจ้าหน้าที่จึงติดตามเข้าไปจนถึงบริเวณสวนลำไยพบนายวัชพลปีนต้นลำไยขึ้นไปอยู่ที่ปลายต้นพร้อมตะโกนว่าตัวเองเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกและต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะสามารถลงมารายงานตัวได้ เจ้าหน้าที่จึงทำทีบอกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและรอให้มารายงานตัวแล้วทำให้นายวัชพลมีท่าทีอ่อนลงและยอมลงมามอบตัวด้วยดี เจ้าหน้าที่จึงเกลี้ยกล่อมให้ขึ้นรถบริการฉุกเฉินเทศบาล ต.บ้านต๊ำ เพื่อนำส่งไปบำบัดรักษาอาการที่โรงพยาบาลพะเยาต่อไป
เมื่อเวลา 20.30 น.คืนวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม นายอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา ว่าได้มีชายจำนวน 1 คน มีอาการคลุ้มคลั่งหนักโดยเดินไปตามถนนพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวพร้อมตะโกนเสียงดังและเมื่อพบเจอบ้านเรือนก็จะเข้าไปเคาะประตูจนทำให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตระหนกและบางรายถึงขั้นหวาดกลัวเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย
นายอำเภอเมืองพะเยาจึงสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากเทศบาล ต.บ้านต๊ำ เข้าไประงับเหตุพบชายที่มีอาการคลุ้มคลั่งชื่อว่านยวัชพล อายุ 30 ปี เป็นชาว อ.เมืองพะเยา นั่นเอง โดยมีพฤติกรรมคล้ายคนพึ่งเสพยาเสพติดมา เมื่อตร่วจสอบประวัติพบเคยต้องโทษและพ้นโทษจากการคุมประพฤติในคดียาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปเจรจาและพยายามพูดคุยให้นายวัชพลสงบติอารมณ์ แต่ปรากฎว่านายวัชพลพูดจาไม่รู้เรื่องและตะโกนเสียงดังอยู่ตลอดเวลาจากนั้นยังวิ่งหลบหนีเข้าสวนลำไยไปอีกด้วย
เจ้าหน้าที่จึงติดตามเข้าไปจนถึงบริเวณสวนลำไยพบนายวัชพลปีนต้นลำไยขึ้นไปอยู่ที่ปลายต้นพร้อมตะโกนว่าตัวเองเป็นนักศึกษาวิชาทหารที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกและต้องรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะสามารถลงมารายงานตัวได้ เจ้าหน้าที่จึงทำทีบอกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและรอให้มารายงานตัวแล้วทำให้นายวัชพลมีท่าทีอ่อนลงและยอมลงมามอบตัวด้วยดี เจ้าหน้าที่จึงเกลี้ยกล่อมให้ขึ้นรถบริการฉุกเฉินเทศบาล ต.บ้านต๊ำ เพื่อนำส่งไปบำบัดรักษาอาการที่โรงพยาบาลพะเยาต่อไป