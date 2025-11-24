ผญบ.รับเซ็นใบ ทร.4 รับรองยายชาติตระการเสียชีวิตโดยไม่ได้ดูศพ

พิษณุโลก - สะเพร่า-ลัดขั้นตอน ผู้ใหญ่บ้านยอมรับเซ็นใบรับรองการตาย ทร.4 ให้ยายชาวชาติตระการโดยไม่ได้ไปดูศพ เพราะญาติบอกว่าบรรจุศพเรียบร้อยแล้ว และต้องรีบส่งร่างไปบริจาคที่ รพ.จุฬาฯ ตามความประสงค์ของยาย
วันนี้ (24 พ.ย. 68) นายวุฒิณรงค์ จันทราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านน้ำทองน้อย ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ เปิดเผยกรณีออกใบรับรองการตายของยายชลธิรศน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี แต่ต่อมาพบว่ายายฟื้นคืนชีพ ว่า ลูกบ้านคือ นายมงคล (สงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นน้องชายของยายชลธิรศน์ เดินทางมาแจ้งตอน 19.00 น.วันที่ 22 พ.ย. บอกยายเสียชีวิตที่บ้านพัก
โดยเขาได้นำหลักฐานการบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลจุฬาฯ ไว้ และได้ทำการบรรจุโลงศพเรียบร้อยแล้ว เพื่อรีบนำร่างยายออกเดินทางไปมอบให้โรงพยาบาลจุฬาฯ ตามความประสงค์ของคุณยาย จึงขอให้ตนออกใบ ทร.4
ซึ่งด้วยความเชื่อใจกันของคนในหมู่บ้าน ประกอบกับทราบว่าคุณยายป่วยได้นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านพักในหมู่บ้านมาประมาณ 2 ปีแล้ว โดยมีน้องชายเป็นคนดูแล จึงไม่ได้เดินทางไปตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะเขาได้บรรจุร่างคุณยายไปแล้ว จึงออกใบ ทร.4 ให้ไปโดยไม่ได้ไปดูศพ เพราะญาติแจ้งว่าบรรจุโลงเรียบร้อยแล้ว จะรีบนำร่างไป รพ.จุฬาฯ ซึ่งญาติไม่ได้แจ้งตำรวจหรือประสานกับแพทย์เวรเข้ามาชันสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุ
หลังจากทราบข่าวยายฟื้นแล้วก็ขอโทษกับทางโรงพยาบาลพุทธชินราชที่กรอกข้อมูลไปแบบนั้น เพราะญาติแจ้งว่ารักษาครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ก็เลยกรอกให้ไป เพราะปกติโรงพยาบาลได้มาดูแลที่บ้านคุณยายช่วงประมาณ 2 เดือนก่อนหน้านี้