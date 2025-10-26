กองทัพบกยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ ท้องสนามหลวง

ภายหลังขบวนอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถึงพระบรมมหาราชวัง กองทัพบกจัดพิธียิงสลุตหลวง 21 นัด ณ ท้องสนามหลวง เพื่อถวายความเคารพและเฉลิมพระเกียรติ แสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ตามธรรมเนียมสำคัญของกองทัพไทย
วันนี้ (26 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการเสด็จขบวนเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาฯ ถึงที่พระบรมมหาราชวังเรียบร้อยแล้ว ต่อมาทางกองทัพบกได้ทำการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ หรือ ยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด ที่ท้องสนามหลวง
สำหรับการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ คือการ "ยิงสลุตหลวง" ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทหาร 3 เหล่าทัพ (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) จะยิงปืนใหญ่ 21 นัด ในโอกาสสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์, สมเด็จพระบรมราชินี หรือในพระราชพิธีสำคัญ เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด การยิงสลุตหลวงมีการกำหนดจำนวนปืนที่ใช้ยิงและตำแหน่งที่ยิงตามแต่ละเหล่าทัพ เช่น กองทัพบกยิงที่ท้องสนามหลวง