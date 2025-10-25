xs
รมว.ท่องเที่ยวฯ ยัน "ซีเกมส์ 2025" ยังจัดตามกำหนด แต่ลดกิจกรรมรื่นเริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันว่า การเสด็จสวรรคตขอ งสมเด็จพระพันปีหลวง คือความสูญเสียครั้งใหญ่ แต่การแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้ ยังคงเดินหน้าจัดตามกำหนดเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศความอาลัย และมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงฯ จะดำเนินการ ปรับรูปแบบพิธีเปิดและพิธีปิดให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการงดหรือลดกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงลง

สำหรับการแข่งขันกีฬาที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น ฟุตบอลไทยลีก จะไม่มีการงดหรือเลื่อน แต่จะมีการ เพิ่มกระบวนการแสดงความอาลัย และลดองค์ประกอบบันเทิง เพื่อให้สมพระเกียรติและเหมาะสมกับกาลเทศะ