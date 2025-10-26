ประมวลภาพ : พสกนิกรหลั่งไหลแน่นหน้าโรงพยาบาลจุฬาฯ ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยความอาลัยยิ่ง

ประชาชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจแต่งชุดดำ เดินทางมาเฝ้ารอหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายใต้บรรยากาศแห่งความสงบและอาบด้วยน้ำตาแห่งความอาลัย
วันนี้ (26 ตุลาคม 2568) บริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาร่วมเฝ้ารอส่งเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาฯ ไปยัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบ สลด และอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด พสกนิกรจากทั่วประเทศทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ริมถนนพระรามที่ 4 และบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ หลายคนถือพระบรมฉายาลักษณ์และดอกไม้สีขาวไว้ในมือ
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมส่งเสด็จได้อย่างสงบเรียบร้อยและสมพระเกียรติ