xs
xsm
sm
md
lg

มทบ.15 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน–สวนสนาม นศท. ปี 2568 แสดงพลังความจงรักภักดี–ความพร้อมกำลังสำรอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - มณฑลทหารบกที่ 15 เพชรบุรี จัดพิธีสำคัญ “วันนักศึกษาวิชาทหาร” ปี 2568 นศท. 384 นาย ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามอย่างสง่างาม สะท้อนระเบียบวินัยและพลังเยาวชนกำลังสำรองของชาติ

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (8 ธ.ค.) ที่ลานพื้นแข็ง มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ชลัช แจ่มใส ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมีนายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และกำลังพลรวม 384 นาย เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พิธีประกอบด้วยการตรวจพลสวนสนาม การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของทหาร และการเดินสวนสนามแสดงความเคารพประธานในพิธี โดยนักศึกษาวิชาทหารทุกนายได้แสดงออกถึงความพร้อม ความมีระเบียบวินัย และพลังของคนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นกำลังสำรองที่สำคัญของประเทศ

ในโอกาสนี้ พล.ต.ชลัช แจ่มใส ได้กล่าวให้โอวาท ชื่นชมความตั้งใจ ความมีวินัยของนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย พร้อมเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของการเป็นกำลังสำรองคุณภาพ ทั้งการนำความรู้ ความมีวินัย และประสบการณ์จากการฝึกไปใช้พัฒนาตนเอง เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า

สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 8 ธันวาคม ซึ่งกองทัพบกได้กำหนดให้เป็น “วันนักศึกษาวิชาทหาร” เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารที่ร่วมต่อต้านทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร และเป็นวันประกอบพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาคประกอบพิธีพร้อมกับส่วนกลาง ถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับนักศึกษาวิชาทหารในการแสดงความจงรักภักดีและความพร้อมรับใช้ชาติ










มทบ.15 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน–สวนสนาม นศท. ปี 2568 แสดงพลังความจงรักภักดี–ความพร้อมกำลังสำรอง
มทบ.15 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน–สวนสนาม นศท. ปี 2568 แสดงพลังความจงรักภักดี–ความพร้อมกำลังสำรอง
มทบ.15 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน–สวนสนาม นศท. ปี 2568 แสดงพลังความจงรักภักดี–ความพร้อมกำลังสำรอง
มทบ.15 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน–สวนสนาม นศท. ปี 2568 แสดงพลังความจงรักภักดี–ความพร้อมกำลังสำรอง
มทบ.15 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน–สวนสนาม นศท. ปี 2568 แสดงพลังความจงรักภักดี–ความพร้อมกำลังสำรอง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น