มทบ.15 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน–สวนสนาม นศท. ปี 2568 แสดงพลังความจงรักภักดี–ความพร้อมกำลังสำรอง

เพชรบุรี - มณฑลทหารบกที่ 15 เพชรบุรี จัดพิธีสำคัญ “วันนักศึกษาวิชาทหาร” ปี 2568 นศท. 384 นาย ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามอย่างสง่างาม สะท้อนระเบียบวินัยและพลังเยาวชนกำลังสำรองของชาติ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (8 ธ.ค.) ที่ลานพื้นแข็ง มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ชลัช แจ่มใส ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2568 โดยมีนายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และกำลังพลรวม 384 นาย เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พิธีประกอบด้วยการตรวจพลสวนสนาม การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของทหาร และการเดินสวนสนามแสดงความเคารพประธานในพิธี โดยนักศึกษาวิชาทหารทุกนายได้แสดงออกถึงความพร้อม ความมีระเบียบวินัย และพลังของคนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นกำลังสำรองที่สำคัญของประเทศ
ในโอกาสนี้ พล.ต.ชลัช แจ่มใส ได้กล่าวให้โอวาท ชื่นชมความตั้งใจ ความมีวินัยของนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย พร้อมเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของการเป็นกำลังสำรองคุณภาพ ทั้งการนำความรู้ ความมีวินัย และประสบการณ์จากการฝึกไปใช้พัฒนาตนเอง เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า
สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 8 ธันวาคม ซึ่งกองทัพบกได้กำหนดให้เป็น “วันนักศึกษาวิชาทหาร” เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารที่ร่วมต่อต้านทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร และเป็นวันประกอบพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาคประกอบพิธีพร้อมกับส่วนกลาง ถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับนักศึกษาวิชาทหารในการแสดงความจงรักภักดีและความพร้อมรับใช้ชาติ