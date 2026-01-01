สลดรับปีใหม่! ลุงโคราชดื่มสปายฉลอง 1ขวด หวังดีขับกระบะไปส่งรุ่นน้อง พุ่งชนจยย.เยาวชน ดับ 2 ศพ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- สลดรับปีใหม่! ลุงดื่มสปาย 1 ขวดฉลองปีใหม่ หวังดีอาสาควบกระบะไปส่งรุ่นน้องรับญาติประสบอุบัติเหตุ พุ่งชนจยย.เยาวชน 12-13 ปี ดับ 2 ศพ ตำรวจคาดถนนมืด คนขับกระบะอายุมากสายตาไม่ค่อยดีมองไม่เห็น จยย.วิ่งอยู่ด้านหน้าพุ่งชนท้ายลากยาว ทำเสียชีวิต 2 ราย ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินกม.กำหนด
เมื่อเวลา 01.30 น.วันที่ 1 ม.ค.69 พ.ต.ต.วิจัย จันทรี สารวัตรสอบสวน สภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ที่บริเวณ 4 แยกวัดบ้านหนองสาระเสร็จ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยมูลนิธิพุทธรรมการกุศล ( ฮุก 31) นครราชสีมา ประจำจุดอำเภอครบุรี
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อมาสด้า สีเทา หมายเลขทะเบียน ผอ 7374 นครราชสีมา จอดอยู่ริมถนนสภาพด้านหน้าซ้ายยุบ ด้านหลังกระบะมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน 1 กท 1777 นครราชสีมา สภาพพังยับเยินทั้งคัน พร้อมกับมีเยาวชนชายนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนน 2 ราย หนึ่งในนั้นอาการสาหัสแต่ยังมีลมหายใจ เจ้าหน้าที่ต้องพยายามทำการปั๊มหัวใจก่อนที่รถพยาบาลจะเดินทางมาถึงและนำตัวส่งต้อไปรักษาที่โรงพยาบาลครบุรี
ส่วนอีกรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตภายหลังคือ ด.ช.ปรีชา พลูปรุ อายุ 13 ปี ชาวตำบลโคกกระชาย ส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครบุรี คือ ด.ช.ทินพัทร สมจิตร์ อายุ 12 ชาวตำบลโคกกระชายเช่นเดียวกัน ซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว
จากการสอบถามนายดอน เดชพร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 12 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะคู่กรณี บอกว่า ขณะที่ตัวเองกำลังนั่งฉลองปีใหม่กับรุ่นน้องอยู่ที่บ้านหลาน ทางรุ่นน้องก็ได้รับโทรศัพท์จากญาติว่ารถเกิดอุบัติเหตุ อยากให้ไปรับ ซึ่งทางรุ่นน้องเองก็มีแค่รถจักรยานยนต์ ตัวเองเห็นว่าตอนนั้นดึกมากแล้วและอากาศหนาวจึงอาสาไปส่ง แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์มาจากไหนก็ไม่ทราบชนเข้ากับตัวเองอย่างจัง แต่มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ขับตามรถจักรยานยนต์มาแน่นอน และยอมรับว่าก่อนหน้านี้ตัวเองดื่มสปายมา แต่เพียงแค่ 1 ขวดเท่านั้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า คนขับรถกระบะอาจจะมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้า เนื่องจากบริเวณจุดที่ชนนั้นค่อนข้างมืด ประกอบกับอายุมากแล้วสายตาจึงไม่ค่อยดี เพราะดูจากร่องรอยการชนแล้วรถจักรยานยนต์ถูกชนลากไปในทิศทางเดียวกันกับรถกระบะ พร้อมกันนี้ได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้ว เบื้องต้นเป่าขึ้นที่ 41 มิลลิกรัม ยังไม่เกินที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามก็จะทำการส่งตรวจกับทางโรงพยาบาลอีกครั้ง จากนี้จะทำการสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีบุคคลเสียชีวิตต่อไป