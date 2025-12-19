หนุ่มน้ำยืนหลอนยาบ้าเผาบ้านวอด หลังทำกับข้าวให้แม่แล้วแม่ไม่กิน

อุบลราชธานี-หนุ่มน้ำยืนอยู่บ้านเฝ้าทรัพย์สิน หลังจากครอบครัวอพยพหนีภัยสงครามไปอยู่ศูนย์พักพิง เห็นแม่กลับมาบ้าน ทำกับข้าวให้แม่ แต่แม่ไปกินบ้านญาติ น้อยใจเผาบ้าน ก่อนขับรถกระบะหนีชนจักรยานยนต์ 2 คันและกำแพงเพื่อนบ้าน จนรถคว่ำเสียหาย เผยช่วงนอนเฝ้าบ้านหนุ่มรายนี้เสพยาบ้าแก้เครียด อาจหลอนจุดไฟเผาบ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ร.ต.ท.ภัทรภณ คำวิชา รอง สว.สอบสวน สภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งมีเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์ ที่บ้านหนองทับ หมู่ 6 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จึงได้รายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชุดสืบสวนเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ พบบ้านที่เกิดเหตุถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อว่า นายธวัชชัย พิมพ์ชัย อายุ 27 ปี ลูกชายเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ ได้ขับรถกระบะ นิสสัน บว 7287 อุบลราชธานี หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุและไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย 2 คัน ก่อนพุ่งชนกำแพงเพื่อนบ้าน แล้วรถเสียหลักพลิกคว่ำข้างทาง ส่วนตัวนายธวัชชัย ชาวบ้านได้ควบคุมตัวเอาไว้ได้
สอบถามนางบัวเรียน ราสี อายุ 66 ปี เพื่อนบ้านทราบว่า นายธวัชชัย เป็นลูกชายเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ ซึ่งคนในครอบครัวได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงมีเพียงนายธวัชชัย อยู่เฝ้าทรัพย์สินที่บ้านเพียงลำพัง ก่อนเกิดเหตุนางเอ (นามสมมุติ) มารดาของนายธวัชชัย ได้กลับมาจากศูนย์พักพิง นายธวัชชัย จึงได้ไปขอผักจากเพื่อนบ้าน เพื่อมาทำกับข้าวให้นางเอกิน
แต่ปรากฏว่านางเอ กลับไปกินข้าวที่บ้านญาติ โดยไม่ทราบว่า นายธวัชชัยทำกับข้าวรอ อาจเป็นสาเหตุทำให้นายธวัชชัยน้อยใจ ประกอบกับนายธวัชชัย เสพยาบ้าคลายเครียดระหว่างเฝ้าบ้าน จึงทำให้เกิดอาการหลอน ก่อเหตุเผาบ้านดังกล่าว
โดยเหตุการณดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และฝ่ายความมั่นคง นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน ต้องลงพื้นที่มาดูสถานการณ์ด้วยตนเอง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งข้อหา นายธวัชชัยวางเพลิงเผาทรัพย์ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้าโดยผิดกฎหมาย ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย คุมตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป