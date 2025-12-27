สนามบุรีรัมย์เดือด! หลายพรรคแห่สมัคร ส.ส.วันแรก “ปชน.-พท.-กล้าธรรม”ลุยถิ่น“ภท.”ส่งผู้สมัครชิงครบทั้ง 10 เขต

บุรีรัมย์ - สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ 10 เขต คึกคัก หลายพรรคนำผู้สมัครฯ ทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัครทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่ ชิงชัย โดยทุกพรรคต่างแสดงความมั่นใจจะได้คะแนนเสียงจาก ปชช.ท่วมท้น “โสภณ” นำทีมภูมิใจไทย 10 เขต ลงสมัคร ขณะ “ศิริกัญญา” รอง หน.พรรคประชาชน นำทีมผู้สมัครลงครบ 10 เขต เช่นเดียวกับ “พรรคเพื่อไทย-กล้าธรรม” ส่งครบ 10 เขต คาดแข่งเดือดกองเชียร์คึกคัก
วันนี้ (27 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า การเปิดสมัครรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันแรก ของ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้ง มี ส.ส.ได้จำนวน 10 คน ที่หอประชุม ด้านหลังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ มีบรรดาผู้สมัคร ส.ส.จากหลายพรรคการเมือง ทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส.หน้าเก่า หน้าใหม่ ทายาทนักการเมือง อดีตข้าราชการ ต่างเดินทางมารอยื่นใบสมัครตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 08.30 น.
นอกจากนี้แล้ว ยังมีบรรดาผู้สนับสนุน หัวคะแนน และประชาชน ต่างนำพวงมาลัย และถือป้ายให้กำลังใจผู้สมัคร ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองอย่างคึกคัก ที่บริเวณด้านหน้าสถานที่รับสมัครอีกด้วย
โดยวันนี้นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วยทีมผู้สมัครพรรค ทั้ง 10 เขต มีทั้งอดีตรัฐมนตรี อดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส.หน้าเก่า และผู้สมัครหน้าใหม่ เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัคร และมีกองเชียร์จำนวนมากมาให้กำลังใจ
ขณะที่พรรคประชาชน (ปชน.) ก็มี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายนโยบาย แคนดิเดต ลำดับที่ 2 นำทีมผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคประชาชน ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง มาลงสมัคร ซึ่งบางคนเป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.บุรีรัมย์ ข้าราชการบำนาญ (นายอำเภอ) โดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจคึกคักเช่นกัน
ส่วน พรรคเพื่อไทย (พท.) เดินทางมาสมัครพร้อมกันทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง บางคนเป็นอดีต ส.ส.บุรีรัมย์ เดินทางมาสมัครพร้อมกันทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง เช่นกัน โดยมีกองเชียร์มาให้กำลังใจ พรรคพลังกล้าธรรม (กธ.) พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เดินทางสมัคร ครบทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม สนามเลือกตั้งบุรีรัมย์ ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง จะเป็นการชิงชัยกันในหลายเขตเลือกตั้งระหว่างพรรคภูมิใจไทย กับพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน โดยมีพรรคกล้าธรรม คอยเป็นตัวสอดแทรก ซึ่งเขตเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้น มี 6 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 , 2 , 4 , 7 , 8 และเขตเลือกตั้งที่ 9 ที่มีพรรคภูมิใจไทย เป็นคู่แข่งสำคัญทุกเขต ส่วนคู่แข่งเป็นพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน รวมถึงพรรคกล้าธรรม
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า ภารกิจในรอบนี้ ก็คือ พยายามที่จะทำให้คน ที่แบ่งใจมาให้เราแล้ว ครึ่งหนึ่งครึ่งใจ มาเลือกเราทั้งสองใบ ซึ่งเราก็ได้เตรียมความพร้อมกันมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะฉุกละหุก เพราะเกิดจากการยุบสภา แต่ว่ากระบวนการคัดสรรผู้สมัครก็ได้ดำเนินการมาล่วงหน้าไว้ ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งในรอบนี้ก็อยากปักธงส้ม ในบุรีรัมย์ ใช้ได้
ส่วนกรณีพื้นที่เลือกตั้งอยู่ติดชายแดน มองว่า สำหรับปัญหาชายแดนเราก็ยืนยันมาโดยตลอด และย้ำจุดยืนจุดเดิม ที่จะปกป้องอธิปไตยและรักษาชีวิตทหาร พาพี่น้องชายแดนกลับบ้านและทำให้ชายแดนปลอดภัย ตรงนี้เราก็จะเดินหน้าทำงานในเรื่องนี้ต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวบ้านต้องอพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัย ตอนนี้ก็ผ่านมาสองอาทิตย์แล้ว แต่ว่าในเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆ ก็ยังไม่ได้ หรือได้ไม่ครบถ้วน รวมไปถึงอาสาสมัครที่ดูแลหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ตอนนี้ก็ทำงานหนักกว่าปกติมาก ควรจะได้รับเบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสมด้วย ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะขับเคลื่อนต่อไป
"ตอนนี้มีตัวเลขในดวงใจไหมที่บุรีรัมย์ ใน 10 เขต เราก็หวังว่า ต้องได้ทั้ง 10 เขต ก็คงจะทำงานกันอย่างหนักเต็มที่ แล้วก็ให้ประชาชนตัดสินในวันที่ 8 ก.พ.2569"