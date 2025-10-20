เป็น “บางระกำโมเดต”แล้ว!ชาวบ้านบ่นอุบโดนทิ้งกลางเวิ้งน้ำนาน-ข้าวถูกเหลือ 3 เกวียนหมื่น

พิษณุโลก - “ซาบีดา ไทยเศรษฐ์”รมว.วัฒนธรรม ลงพื้นที่แจกของน้ำท่วม เจอชาวบางระกำบ่นอุบ ราคาข้าวเปลือกถูกเหลือ 3 เกวียนหมื่น ถนนก็จมมิด อดีต ส.ส.ชี้..“บางระกำโมเดล” เหมือนเป็น “บางระกำโม-เดต” ชาวบ้านโดนทิ้งกลางเวิ้งน้ำ-ถนนจมบาดาลยาวนาน
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรมพร้อมคณะ เดินทางไปเปิดงานแข่งเรือประเพณี ต.ปลักแรด อ.บางระกำ ก่อนเดินทางต่อไปยัง อบต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย 800 ชุด และมอบถุงยังชีพที่อ.บางกระทุ่ม อีก 300 ชุด โดยมีนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายนิยม ช่างพินิจ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับคับคั่ง
จนท.ชลประทาน รายงานว่า อุทกภัยลุ่มน้ำยม เกิดขึ้นช่วง สิงหาคม - กันยายนของทุกปี บางระกำโมเดล คือปรับเปลี่ยนปฎิทินเพาะปลูกให้เร็วกว่าปกติ (เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ 15 สิงหาคม) จากนั้นจะปล่อยน้ำท่วมทุ่งบางระกำ ปัจจุบัน มีพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำโมเดล ถูกน้ำท่วม 196,614 ไร่ (74.19%) ปริมาตรน้ำ 456.07 ล้านลบ.ม. (114.02%) ความลึกน้ำ 1.45 เมตร
ซึ่ง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รับน้ำ ”ทุ่งบางระกำโมเดล”ได้รับการเยียวยา บ้านน้ำท่วมตามหลักเกณฑ์ 9,000 บาทต่อครอบครัวมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
ขณะที่สถานการณ์น้ำ ณ สถานีวัดน้ำ Y.16 หลังที่ว่าการอำเภอบางระกำ ระดับน้ำ 10.56 ม. สูงกว่าตลิ่ง 3.26 เมตร สถานีวัดน้ำ Y.64 สะพานข้ามแม่น้ำยม ระดับน้ำ 9.58 ม. ระดับ สูงกว่าตลิ่ง 3.18 เมตร (สถานการณ์ เกินวิกฤติ เกิดภัย) น้ำจะระบายได้ดี น่าจะหลังต้นเดือนพฤศจิกายน (หลังลอยกระทง) ประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตปกติราวปลายเดือนพฤศจิกายน
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า คนพิษณุโลก มีผลงานแต่เงียบ ยิ้มอย่างเดียวไม่พูด ตั้งแต่สมัยเป็นตนเป็น รมช.มหาดไทย นายนิยม ช่างพินิจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ มท. ได้ประสานการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชเวก๊กโก เมียวดี พม่า ทั้งยังเป็นห่วงเรื่องราคาข้าวที่ตกต่ำด้วย แต่ข่าวดีคนมักไม่เอ่ยถึง ตนจึงขอชื่นชมต่อหน้าชาวบางระกำ
ระหว่างเดินจากเวที นางสาวซาบีดา ได้ถามชาวบ้านว่า มีปัญหาใดบ้าง? ชาวบ้านบางระกำ บอกว่า ถนน หมู่ 2 ต.ท่านางงาม ขาด-สัญจรไม่ได้ ราคาข้าวตกต่ำเหลือ 3 เกวียนหมื่นส่วน ปุ๋ย น้ำมัน ยาฆ่าแมลง ราคาแพงหมดจะอยู่ได้อย่างไร
ด้านนายนิยม ช่างพินิจ อดีตผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย พิษณุโลก กล่าวว่า จริงๆสมัยตนเป็นรัฐบาล ได้นำเสนอ พ.ร.บ.ข้าว เหมือนกับ พ.ร.บ.อ้อย ซึ่งเป็นสินค้ามีโควต้าผลิต ข้าวก็ควรต้องกำหนดราคา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ต้องให้ความเป็นธรรมก่อนหว่านข้าว กำหนดราคาส่วนต่างให้แก่ ผู้ส่งออก, โรงสี, พ่อค้า, ชาวนา ว่า ควรมีกำไรตันละเท่าใด ตามสัดส่วนเพื่อให้เขาอยู่ได้
“วันนี้ มีแต่คนถามว่า บางระกำโมเดลเป็นไง ก็ต้องบอกว่า เป็น บางระกำ โม-เดต กักเก็บน้ำไว้ นั่นมันคือ กะโถน ! เงินเยียวยาก็ไม่ได้ ค่าเสียเวลาปลูกข้าวก็ไม่ได้ ถามว่าชลประทานฯจะระบายน้ำได้หรือไม่ได้ ก็ตอบไม่ชัด ว่าระบายหมดเมื่อใด เพราะชาวบ้านบางระกำ เขาเดือดร้อนนานหลายเดือน ถนนก็ถูกน้ำท่วมเป็นเวิ้งไปหมด จริงๆ ถ้าเป็นตามโครงการบางระกำโมเดล จะต้องมีถนนยกสูง ให้เขาสัญจรออกบ้านได้ ”
นายนิยม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่า ตนเป็นอดีต ส.ส.เพื่อไทยเขต 4 หลายสมัย บางระกำโมเดล ก็เกิดในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ปี 54 จริงๆ ควรจะนำต้นแบบ”บางระกำโมเดล”ที่สมบูรณ์ไปใช้หลายจังหวัด แต่ไม่ได้เรื่อง ที่ผ่านมาก็เหมือนเดิม คนบางระกำยอมเสียสละ แต่กลับไร้การเหลียวแล-เยียวยาแก่ผู้เสียประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนในเขตบางระกำ ควรต้องยกระดับ ให้เขาสัญจรได้เวลาน้ำหลากสูง แต่ก็ไม่มี ชาวบ้านต้องใช้เรือ คนแก่-คนป่วยติดเตียงเดินทางไปโรงพยาบาลอย่างลำบาก เห็นสภาพแล้ว จึงต้องบอกว่ามันคือ..“บางระกำโม-เดต”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า โอกาสเดียวกันนี้ รมว.วัฒนธรรม ยังเดินทางไปดูการบูรณะ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังเก่า ซึ่งกรมศิลปกรกำลังบูรณะด้วยงบประมาณ 2 ล้านเศษ และชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี แหล่งรวมมรดกภูมิปัญญา ศิลปหัตถกรรม วิถีชีวิตชาวสองแคว ซึ่งร้อยตรีทวี บูรณเขตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์–ช่างปั้น หล่อ) ปี 2566 โดยนางสาวซาบีดา บอกว่า คนรุ่นใหม่ต้องร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวพิษณุโลกที่รักษามรดกอันทรงคุณค่าสืบต่อไป