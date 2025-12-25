xs
xsm
sm
md
lg

พ่อเมืองกาฬสินธุ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์ประชาชนร่วมใจ “หยุดเผา หยุดฝุ่น”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ หยุดเผา หยุดฝุ่น
กาฬสินธุ์-ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำหน่วยงานรัฐ เอกชน เดินเคาะประตูบ้าน รณรงค์ทุกภาคส่วนร่วมใจกัน “หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา” ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


วันนี้ ( 25 ธ.ค.) ที่ลานศาลากลางบ้านขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF "หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีนางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งร่วมเดินรณรงค์ไปตามถนนสายหลักในหมู่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินเคาะประตูบ้าน มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่ง พร้อมชี้แจงมาตรการ ข้อกฎหมายและบทลงโทษหากเกิดการเผาเกิดขึ้น ทั้งได้ลงพื้นที่ไร่อ้อย รณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ไม่ให้ลักลอบเผาอ้อยทั้งก่อนและหลังตัดอ้อย ไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศ






นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรวมทั้ง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา จะช่วยส่งเสริมให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดกาฬสินธุ์สัมฤทธิ์ผลเชิงพื้นที่มากขึ้น การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยการเคาะประตูบ้าน “หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา” วันนี้ จึงเป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการห้ามเผาทุกครัวเรือน

เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและประสานความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบความสำเร็จ และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์สืบต่อไป

นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์ หยุดเผา หยุดฝุ่น
พ่อเมืองกาฬสินธุ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์ประชาชนร่วมใจ “หยุดเผา หยุดฝุ่น”
พ่อเมืองกาฬสินธุ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์ประชาชนร่วมใจ “หยุดเผา หยุดฝุ่น”
พ่อเมืองกาฬสินธุ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์ประชาชนร่วมใจ “หยุดเผา หยุดฝุ่น”
พ่อเมืองกาฬสินธุ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์ประชาชนร่วมใจ “หยุดเผา หยุดฝุ่น”
กำลังโหลดความคิดเห็น