พ่อเมืองกาฬสินธุ์ เคาะประตูบ้าน รณรงค์ประชาชนร่วมใจ “หยุดเผา หยุดฝุ่น”

กาฬสินธุ์-ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำหน่วยงานรัฐ เอกชน เดินเคาะประตูบ้าน รณรงค์ทุกภาคส่วนร่วมใจกัน “หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา” ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
วันนี้ ( 25 ธ.ค.) ที่ลานศาลากลางบ้านขมิ้น หมู่ที่ 1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF "หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีนางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งร่วมเดินรณรงค์ไปตามถนนสายหลักในหมู่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินเคาะประตูบ้าน มอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่ง พร้อมชี้แจงมาตรการ ข้อกฎหมายและบทลงโทษหากเกิดการเผาเกิดขึ้น ทั้งได้ลงพื้นที่ไร่อ้อย รณรงค์ให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ไม่ให้ลักลอบเผาอ้อยทั้งก่อนและหลังตัดอ้อย ไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศ
นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรวมทั้ง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา จะช่วยส่งเสริมให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดกาฬสินธุ์สัมฤทธิ์ผลเชิงพื้นที่มากขึ้น การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยการเคาะประตูบ้าน “หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา” วันนี้ จึงเป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการห้ามเผาทุกครัวเรือน
เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและประสานความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบความสำเร็จ และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวกาฬสินธุ์สืบต่อไป