ม.กาฬสินธุ์-เทศบาลตำบลยางตลาดลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา-อาลัยแด่พระพันปีหลวง

กาฬสินธุ์-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ เทศบาลตำบลยางตลาด ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2568
ท่ามกลางบรรยากาศที่โคกเศร้าต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้มีการร่วมไว้อาลัย ในครั้งนี้มีศิลปินหมอลำชื่อดังลำกลอนถวายอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณสระแก้ววรุณพิมาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนชาวกาฬสินธุ์แต่งชุด "ภูไทดำ ห่มสไบแพรวา" จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้ชื่อ แพรวากาฬสินธุ์ร้อยใจ น้อมรำลึกในพระเมตตาพระพันปีหลวง ลอยกระทงมอน้ำดำประจำปี 2568 มีกิจกรรมถวายอาลัย ด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที จากนั้นมีการจุดเทียนน้องรำลึก พร้อมบรรเลงเพลง “สรรเสริญพระบารมีฯ” และการลำถวายอาลัย โดย ดร.วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์
จากนั้นพราหณ์ ได้นำประชาชนและนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันประกอบพิธีขอขมาพระแม่คงคาและร่วมกันลอยกระทง บริเวณสระแก้ววรุณพิมาณ ทั้งนี้ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระเมตตา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่ามกลางบรรยากาศร่วมน้องไว้อาลัยอย่างหาที่สุดมิได้
รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็น องค์อุปถัมภ์ผ้าไหมแพรวา อันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินกาฬสินธุ์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อชาวกาฬสินธุ์และหัตถศิลป์ไทย โดยเฉพาะการทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมให้ผ้าไหมแพรวา “ราชินีแห่งไหม”เป็นที่รู้จักแพร่หลายมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวกาฬสินธุ์จนกลายเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของชาติ
ขณะที่บริเวณหนองหมาจอก เทศบาลตำบลยางตลาด นายพลากร พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ที่ในปีนี้จัดอย่างเรียบง่ายประชาชนใส่ชุดดำถวายอาลัยพระพันปีหลวง โดย นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวไทยในการขอขมาพระแม่คงคา ในการไว้อาลัยต่อพระพันปีหลวง ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมได้แต่งชุดดำและติดริบบิ้นไว้อาลัย พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อถวายอาลัยแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่จะร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีชาวเชื่อของไทย
สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแข็งขันส้มตำลีลา การประกวดบาสโลบ การแสดงศิลปะแม่ไม่มวยไทย การแสดงรำไม้พอง ทั้ง ๑๐ ชุมชน การประกวดนางนพมาศการแสดงมหกรรมสุขภาพ การแข่งขันไก่ย่างยางตลาด การประกวดหนูน้อยนพมาศ