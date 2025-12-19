xs
สบอ.3 เพชรบุรี เปิดกิจกรรม Kick off “เคาะประตูบ้าน หยุดเผา หยุดฝุ่น” ระดมพลังชุมชนสู้ไฟป่า–หมอกควัน–PM2.5

เพชรบุรี - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เชิงรุก ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ลงพื้นที่ “เคาะประตูบ้าน” สร้างการรับรู้ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ลดการเผาในพื้นที่ป่าและชุมชนอย่างยั่งยืน

ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี (สบอ.3) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายใต้แนวคิด “เคาะประตูบ้าน หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา” ณ สถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, อำเภอชะอำ, ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง, สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง, เครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ภายหลังพิธีเปิด คณะผู้จัดและเครือข่ายภาคีได้ลงพื้นที่ เคาะประตูบ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายชัยพล ภูต้องลม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชนรวมกว่า 300 คน

สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Kick off) ดังกล่าว สบอ.3 สาขาเพชรบุรี โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดหรือเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ป่า สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 หรือแจ้งผู้นำชุมชนและสถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่โดยตรง






