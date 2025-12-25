แบบไหนคือหยุดยิง ทหารเขมรยังยิง BM-21 ใส่ชุมชน ทำบ้านอดีต ผญบ.เสียหายทั้งหลัง

สระแก้ว- ชายแดนสระแก้วยังตึงเครียดหนัก เมื่อเวลา 05.00 น.ที่ผ่านมาทหารเขมรยังคงยิง BM-21 ตกในชุมชนฝั่งไทยทำบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านเขตตาพระยา พังเสียหายทั้งหลัง
วันนี้ ( 25 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ตาพระยา ว่ายังคงตึงเครียดอย่างหนักและล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ที่ผ่านมา ทหารกัมพูชา ได้ยิงจรวด BM-21 เข้ามาตกใน ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชน
และยังทำให้บ้านพักของอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักตัวบ้านพังเสียหายทั้งหลัง โชคดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในแนวชายแดนตาพระยา หลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานการปะทะและการใช้อาวุธหนักจากฝั่งกัมพูชาเป็นระยะ ทำให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่ หน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ให้ติดตามฟังเสียงประชาสัมพันธ์จากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความกังวลของประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศและคำเตือนจากทางราชการอย่างเป็นทางการ เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์