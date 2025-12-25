หวิดย่างสดนักท่องเที่ยวสเปนยกครัว! เก๋งไฮบริดสะดุดตอ-ไฟไหม้ 4 ชีวิตหนีรอดหวุดหวิด

แม่ฮ่องสอน – เผยนาทีชีวิตสุดระทึก..พ่อแม่ลูกครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวสเปน 4 ชีวิต เช่าเก๋งโอเวอร์ครอสไฮบริดขับจากเชียงใหม่มุ่งหน้าเข้าแม่ฮ่องสอน หวังเที่ยว “บ้านรักไทย” ที่มีชื่อโด่งดังระดับโลก รถสะดุดตอไม้ไถลลงข้างทางไฟลุกไหม้ ต้องหนีตายกันโกลาหล
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งเหตุระทึกจากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปางมะผ้า กำลังมุ่งหน้าเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่เกิดเหตุไฟไหม้รถขณะที่เหลือระยะทางอีกแค่ 30 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเย็นวานนี้(24 ธ.ค.68)
หลังได้รับแจ้งแล้วตำรวจได้ประสานงายไปยังชุดกู้ภัยของ อบต.นาปู่ป้อม ของอำเภอปางมะผ้า ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน รุดไปตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นช่วงทางโค้ง พบว่าผู้ประสบเหตุเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวสเปน 4 คน ได้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยและมีจุดมุ่งหมายจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะบ้านรักไทย ที่เคยได้ยินชื่อเสียงมานาน (ชมคลิปนาทีไฟไหม้ได้ที่) https://www.facebook.com/share/v/1B3sKz34oX/
แต่ระหว่างเดินทางรถโตโยต้า รุ่น Cross ที่เช่ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 4ขห-9347 สะดุดกับตอไม้และทำให้รถไถลลงไปข้างทาง ขณะที่เกิดเหตุตกใจมาก เพราะเกิดประกายไฟที่ห้องเครื่องยนต์ ก่อนจะลุกลามมายังตัวรถอย่างรวดเร็ว ตนจึงรีบบอกให้ทุกคนรีบออกจากรถรถ ก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้อย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถนำเอกสารสำคัญหรือของมีค่าอื่นๆ ออกมาได้เลย
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนได้ประสานกับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้การช่วยเหลือจัดหาที่พักและประสานกับประกันภัย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับรถยนต์คันที่ประสบเหตุนั้น เป็นรถยนต์ Hybrid ทำงาน 2 ระบบ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำมัน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดความเสียหาย ซึ่งเส้นทางของแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นเส้นทางคดเคี้ยวและสูงชันอย่างมากด้วย