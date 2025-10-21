“อนุทิน” แถลงกวาดล้างเครือข่ายยานรก ยึดยาบ้ากว่า 33 ล้านเม็ด ไอซ์-ยาเค 1.3 ตัน

นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลปฏิบัติ ยุทธการทำลายล้างเครือข่ายยาเสพติด ยึดยาบ้ากว่า 33 ล้านเม็ด ไอซ์ 800 กก. และยาเคอีก 500 กก.
วันนี้ (21 ต.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงผลปฏิบัติ ยุทธการทำลายล้างเครือข่ายยาเสพติด ถล่มจุดพัก ทุบคลัง ปิดเส้นลำเลียงทั่วประเทศ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด. พลโท ณัฐศิษฐ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และฝ่ายปกครอง ร่วมแถลง
นายอนุทิน กล่าวว่า ได้เห็นถึงผลงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องการเร่งจับกุมปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลในการจัดการกับภัยสังคม ซึ่งจากผลการปฏิบัติในช่วงวันที่ 9 - 20 ต.ค. 2568 สามารถจับกุมได้ 10 คดี ผู้ต้องหา 16 คน ยึดของกลางยาบ้า กว่า 33 ล้านเม็ด ยาไอซ์ 800 กิโลกรัม เคตามีน 500 กิโลกรัม และยังอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดหลายรายการซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผล
ผมขอให้คำยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานสนับสนุนอย่างเช่น ปปส. กองทัพ และกระทรวงมหาดไทย เราจะช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยสุจริต และขอให้ทุกท่านยกระดับการจัดการยาเสพติด ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศให้ครบทุกมิติ
พร้อมกันนี้ ขอชื่นชม ขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนาย ที่ได้ร่วมการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ เสี่ยงทั้งชีวิตและความสุขส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชน และขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้ทุกท่านปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความปลอดภัย ราบรื่น และประสบความสำเร็จเอาชนะพวกที่ทำร้ายประเทศไทย นั่นคือพ่อค้ายาเสพติดตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องให้จงได้
นอกจากนี้ ขอฝากให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันจัดการกับปัญหาสแกมเมอร์ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดจัดการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจน ปปส. และรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่ารัฐบาลจะใช้กลไกทุกอย่างที่มีอยู่ เราจะไม่ยอมให้สิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ มาทำลายอนาคตและความมั่นคงของประเทศของเรา ถ้าหากยังมีผู้ที่กระทำผิด เราก็ยินดีที่จะจับจับกุม และดำเนินคดีกับท่านในทุกรูปแบบ
ด้าน ผบ.ตร. กล่าวว่า ภายใต้แผนยุทธการทำลายล้างเครือข่ายยาเสพติด ถล่มจุดพัก ทุบคลัง ปิดเส้นลำเลียง ทั่วประเทศ 12 วัน (9–20 ต.ค.) ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานความมั่นคง จับกุมผู้ต้องหา 16 ราย จาก 10 คดีสำคัญ ยึดของกลางยาบ้าได้กว่า 33.84 ล้านเม็ด ไอซ์ 800 กิโลกรัม คีตามีน 500 กิโลกรัม และทรัพย์สินอีกจำนวนมาก พร้อมเดินหน้าขยายผลตามยึดทรัพย์กลุ่มผู้บงการเครือข่าย โดยมีคดีสำคัญ ที่สะท้อนถึงความเด็ดขาดในการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ตั้งแต่ชายแดนจนถึงพื้นที่ชั้นใน
สำหรับคดีที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) เดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญทั่วประเทศ จับกุมในครั้งนี้ รวม 8 คดี ยึดยาบ้า ไอซ์ และคีตามีนรวมหลายสิบล้านเม็ด มีดังนี้
บก.สกส. จับกุมครอบครัว 4 คน พ่อแม่ลูกและลูกสะใภ้ ลอบขนยาบ้า 6 ล้านเม็ดจากลำปางไปสุพรรณบุรี
บก.ปส.1 ทลายเครือข่าย สงครามส่งด่วน ยึดยาบ้า 10 ล้านเม็ด พร้อมไอซ์และคีตามีนรวมกว่า 1 ตัน จากพื้นที่สุพรรณบุรีและเพชรบูรณ์
บก.ปส.3 ปฏิบัติการต่อเนื่อง 4 คดีในพื้นที่ภาคเหนือ ยึดยาบ้ารวมกว่า 11.36 ล้านเม็ด และไอซ์ 300 กิโลกรัม จากเครือข่ายลำเลียงข้ามชาติ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จับกุม 2 คดีซ้อน ยึดยาบ้า 6.48 ล้านเม็ด จากเครือข่าย ไม้สั้นเชียงราย พร้อมผู้ต้องหา 4 คน และรถของกลาง 2 คัน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการรายใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด