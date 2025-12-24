“นายกฯอนุทิน”เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ “พลทหารวุ้น” วีรบุรุษเนิน 350 ปูนบำเหน็จพิเศษเป็นยศ“ร้อยตรี”

ศรีสะเกษ- “อนุทิน” นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิธีพระราชทานเพลิงศพ “พลทหารวุ้น” วีรบุรุษ เนิน350 พลีชีพปกป้องแผ่นดินไทย เผยปูนบำเหน็จพิเศษ ขอพระราชทานเลื่อนยศให้ “พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา” เป็นยศ “ร้อยตรี” พร้อมมอบเงินพระราชทาน เงินช่วยเหลือต่างๆและบำเหน็จตกทอดแก่ทายาท รวมกว่า 11 ล้าน
วันนี้ ( 24 ธ.ค.68) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่วัดกลาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะญาติได้ประกอบพิธีขอขมา พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา หรือ “พลทหารวุ้น” ทหารกล้าผู้สละชีพจากการสู้รบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณสมรภูมิเนิน 350 จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ก่อนที่ทหารกองเกียรติยศจะอัญเชิญร่างผู้วายชนม์เคลื่อนวนรอบเมรุ 3 รอบ และเชิญตั้งไว้บนเมรุ เพื่อรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ
โดย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขึ้นวางผ้าไตรพระราชทาน ต่อจากนั้นแขกผู้มีเกียรติทยอยขึ้นวางผ้าไตร ณ เมรุวัดกลาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ามกลางบรรยากาศอันโศกเศร้า
ต่อมาเมื่อเวลา 17.20 น. นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถอดผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 5 ไตร วางดอกไม้จันทน์พระราชทาน และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา หรือ “พลทหารวุ้น” ทหารกล้าผู้สละชีพจากเหตุการณ์สู้รบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณสมรภูมิเนิน 350 จังหวัดสุรินทร์ ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ผู้บังคับบัญชา เพื่อนทหาร และประชาชนจำนวนมาก
ทั้งนี้ พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) ได้สละชีพจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา จากเหตุปะทะในพื้นที่สมรภูมิเนิน 350 อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
จากความกล้าหาญและการอุทิศตนในครั้งนี้ กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ โดยขอพระราชทานเลื่อนยศให้พลทหารภานุพัฒน์ เสาร์สา เป็นร้อยตรี พร้อมปรับเพิ่มเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงมอบเงินพระราชทาน สินไหมทดแทนภัยสงคราม เงินประกันชีวิตกองทัพบก เงินช่วยเหลือ และบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท รวมเป็นเงินกว่า 11 ล้านบาท เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวของผู้กล้า