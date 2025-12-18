พระราชทานเพลิงศพ พลฯ วายุ ขวัญเสือ เสียชีวิตจากเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ปูนบำเหน็จ 7 ชั้นยศ เป็น ร้อยตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ พลทหาร วายุ ขวัญเสือ วีรบุรุษผู้ปกป้องอธิปไตยของไทย
จากกรณีที่พลทหาร วายุ ขวัญเสือ" อายุ 21 ปี สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ โดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์ และได้เสียชีวิตลง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลพนมดงรัก ซึ่งเหล่าข้าราชการต่างยืนเรียงรับ เพื่อแสดงความเคารพต่อวีรชนทหารกล้า และ สดุดีในการ เสียสละ ปฎิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติ อย่างสมเกียรติ
วันนี้ (17 ธ.ค.68) เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ แก่ พลทหาร วายุ ขวัญเสือ ตำแหน่งพลปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 27 ณ วัดสว่างภพ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ สมรภูมิพื้นที่ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมสดุดีวีรกรรมและแสดงไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก อาทิ พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายดงพล รุจิธรรมธัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พ.อ. กิตติศักดิ์ วัฒนเดช รอง ผอ. รมน. จังหวัดปทุมธานี รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความไว้อาลัยในพิธีอย่างเนืองแน่น
โอกาสนี้ พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลทหาร วายุ ขวัญเสือ เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 อยู่ที่ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีน้องชาย 1 คน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 และสมัครเข้าเป็นทหาร ได้รับมอบหมายเข้าสนับสนุนภารกิจกองทัพบก ณ ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ และจากเหตุปะทะในพื้นที่ปราสาทตาควายเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 ธันวาคม พลทหาร วายุ ขวัญเสือ ถูกสะเก็ดระเบิดจากอาวุธวิถีโค้งจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำส่งโรงพยาบาลพนมดงรัก แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ โดยได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา เป็นอีกหนึ่งทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติไทย สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นวีรบุรุษที่ได้ตอบแทนแผ่นดินได้อย่างยิ่งใหญ่สมชายชาติทหาร เป็นนักรบอย่างแท้จริง
การนี้ กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ 9 ขั้น แก่พลทหาร วายุ ขวัญเสือ ขอพระราชทานเลื่อนชั้นยศเป็น ร้อยตรี และได้รับเงินพระราชทาน, เงินบำรุงขวัญ, เงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตของกองทัพบก (ภัยสงคราม), เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทัพบก, เงินช่วยเหลือและเงินบำเหน็จตกทอดให้กับทายาท และเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ
ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (18 ธันวาคม 2568) เวลา 07.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ ร้อยตรี วายุ ขวัญเสือ อีกด้วย