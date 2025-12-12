ศพ“พลทหารชาญชัย”ผู้สละชีพเพื่อชาติกลับถึงบ้านเกิดแล้ว ปูนบำเหน็จ 7 ชั้นยศ

กาฬสินธุ์-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพวงมาลาพระราชทานให้แก่พลทหารชาญชัย ผดุงโชค หลังพลีชีพกลางสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ส่วนความช่วยเหลือจะได้รับการปูนบำเหน็จ 7 ชั้นยศ เป็นร้อยตรี
และได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆเต็มที่
วันนี้(12 ธ.ค.) เวลา 15.00 น. ที่วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.ยุทธนา มหาวัน รอง ผบ.มทบ.23 (1) นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด พร้อมญาติ กำลังพล มทบ.23 ส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาน ร่วมพิธีรับศพ พลทหารชาญชัย ผดุงโชค หรือ “น้องสมาร์ท” อายุ 22 ปี ซึ่งเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตย จากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว
หลังเคลื่อนย้ายศพทางเฮลิคอปเตอร์จากกองบิน 3 จ.สระแก้ว มาลงที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จากนั้นเคลื่อนศพโดยรถยนต์ มาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด เพื่อรอประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยเฉพาะนางสาวนิภาพัน ภูเนตร อายุ 50 ปี มารดาของพลทหารชาญชัย และญาติ ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างกระทันหัน แต่ก็ยังภาคภูมิใจที่ลูกชายเสียสละชีวิตเพื่อชาติ
จากนั้นเวลา 15.30 น.นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ อันเชิญกระเช้าพระราชทานมอบให้กับครอบครัวพลทหารชาญชัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเวลา 16.30 น. นายสุวรรธณ์ เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลทหารชาญชัย พร้อมเชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ
จากนั้น นายสุวรรธณ์ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม โดยมี พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมดิเรก รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายพลากร พิมพะนิตย์ อดีตสส.กาฬสินธุ์ เขต 2 และทุกภาคส่วนร่วมฟังสวดอภิธรรม ทั้งนี้มี พ.อ.ยุทธนา มหาวัน รอง ผบ.มทบ.23 (1) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมด้วย
ทั้งนี้ พลทหารชาญชัย เคยมีครอบครัว ภรรยาชื่อ น.ส.อริษา คำแดง ชาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีบุตรด้วยกัน 1 คน ชื่อ ด.ญ.ชาลิสา คำแดง อายุ 4 ปี ปัจจุบันพลฯชาญชัยฯอยู่กับมารดา ชื่อ น.ส.นิภาพัน ภูเนตร อายุ 50 ปี ที่อยู่ 177 ม.18 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
นายสุวรรธณ์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือครอบครัว พร้อมทั้งให้คำแนะถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวง และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
โดยพลทหารชาญชัย จะได้รับการปูนบำเหน็จ 7 ชั้นยศ เป็นร้อยตรี และ 9 ชั้น เงินเดือน บรรจุทายาททดแทน 1 คน เหรียญพิเศษ บำนาญพิเศษ เงินช่วยเหลือจากสำนักนายกรัฐมนตรี (กองทุนและงบกลาง) เงินบำรุงขวัญ (กองทัพบก/กองทัพภาคที่ 1)เงินพระราชทาน เงินประกันชีวิต (กองทัพบก/กองทัพภาคที่ 1/หน่วยที่สังกัด) เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เงินช่วยเหลือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เงินช่วยเหลือ 3 เท่า ของเงินเดือน เงินบริจาคต่างๆ เงินสวัสดิการกองกำลัง และอื่นๆ
ด้านนางสาวนิภาพัน ภูเนตร อายุ 50 ปี มารดาของพลทหารชาญชัย กล่าวว่า แม้ตนและครอบครัว พร้อมญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านจะรู้เสียใจในการจากไปของน้องสมาร์ทที่ไม่มีวันกลับ แต่ทุกคนล้วนแล้วแต่ภาคภูมิใจที่ลูกชายสละชีพเพื่อชาติ ทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างหาสุดมิได้ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่พระราชทานความช่วยเหลือทุกอย่าง เป็นเกียรติสูงสุดของครอบครัว
สำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล วันที่ 12-14 ธ.ค.68 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมที่วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่ และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่ 15 ธ.ค. 68 อย่างสมเกียรติ เพื่อเป็นการไว้อาลัย และยกย่องในความกล้าหาญ ความเสียสละ ซึ่งเป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและประชาชน