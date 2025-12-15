พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพ “พลทหารธนรัตน์”ทหารกล้าชาวหนองคาย

หนองคาย-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพแก่ “พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด” กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-เขมร พื้นที่ด่านบึงตะกวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ในการสู้รบเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.68
วันนี้ (15 ธ.ค.) ณ เมรุชั่วคราว วัดแก้วสวัสดิ์ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล รองเสนาธิการทหารบก (2) รองเสนาธิการ.ศปก.ทบ.(2) เป็นผู้แทนในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 กำลังพลสังกัดกองพลทหารราบที่ 11 ตำแหน่ง พลปืนเล็ก สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.113 พัน.3) สละชีพจากการปะทะเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ด่านบึงตะกวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ในการสู้รบเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.68
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานมหากรุณาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ทั้งนี้ในงานพระราชทานเพลิงศพพลทหารธนรัตน์ ได้มีประชาชนชาวอำเภอเฝ้าไร่ ญาติพี่น้อง เพื่อน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งมี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย นำพระสงฆ์ประกอบพิธี มีหลายหน่วยงานมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวพลทหารธนรัตน์ พร้อมกล่าวขอบคุณถึงความเสียสละของพลทหารธนรัตน์ที่มีในครั้งนี้
สำหรับประวัติของ พลทหารธนรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2546 อายุ 22 ปี ในครอบครัวจันทร์ประทัด ที่บ้านวังชมภู หมู่ 8 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เป็นบุตรของนายสมภพ และนางสุพัตรา จันทร์ประทัด มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน คือ พลทหารธนรัตน์ และ ด.ญ.พลอยชมพู จันประทัด พลทหารธนรัตน์ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
โดยได้รับเป็นทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ผลัดที่ 2 ตำแหน่ง พลลูกแถว ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบ 112 ค่ายพนัสสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ตำแหน่งในสนาม พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มิลลิเมตร หมู่ปืนเล็กที่ 1 หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบยานเกราะเบาที่ 3 กองพันทหารราบยานเกราะเบาที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจที่ 11 พลทหารธนรัตน์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ปกป้องอธิปไตย ณ สมรภูมิบึงตะกวน บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ได้เกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชา
ในขณะที่พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจสนามรบอยู่นั้น ได้มีเครื่องยิงลูกระเบิดของฝ่ายข้าศึก ตกใส่ในสมรภูมิบึงตะกวน จนเป็นเหตุให้พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด เสียชีวิต ณ สมรภูมิบึงตะกวนทันที.