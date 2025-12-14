พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ “พลทหาร ธนกร สิงหาชาติ” ทหารกล้าชายแดนเขมร

มหาสารคาม - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ "พลทหาร ธนกร สิงหาชาติ" ทหารกล้าซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (14 ธ.ค. ) เวลา 15.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าสุขธัมมาราม หมู่ 3 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลโท โดมหทัย ปั้นทองพันธุ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ พลทหาร ธนกร สิงหาชาติ ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 โดยมี นายกองเอก เสนีย์ มะโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความอาลัยแด่วีรบุรุษทหารกล้าในครั้งนี้
พลทหาร ธนกร สิงหาชาติ ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 กองทัพภาคที่ 2 ตำแหน่งพลยิงลูกระเบิด 40 มม. (M203) เสียชีวิตจากเหตุปะทะกันระหว่างไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์ โดยถูกสะเก็ดระเบิดจากอาวุธวิถีโค้งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณศีรษะ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา แม้คณะแพทย์โรงพยาบาลปราสาทจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ
แต่ไม่สามารถยื้อไว้ได้และได้เสียชีวิตลงในช่วงเช้ามืดวันที่ 10 ธันวาคม 68 จากนั้นได้นำส่งร่างกลับมาสู่ครอบครัว ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และพระราชทานเพลิงศพ
ในวันนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ครอบครัว สิงหาชาติอย่างหาที่สุดมิได้
ในส่วนของการช่วยเหลือ เบื้องต้นกองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ ขอพระราชทานเลื่อนยศเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พลทหาร ธนกร สิงหาชาติ ทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 7 ขั้นเงินเดือน 5 ชั้นยศ จากยศพลทหาร เป็น ยศจ่าสิบโท พร้อมมอบเงินพระราชทาน เงินสินไหมทดแทนภัยสงคราม ประกันชีวิตกองทัพบก เงินช่วยเหลือ และบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทต่อไป