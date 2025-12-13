xs
นายกฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ "จ.ส.อ.ศตวรรษ" วีรบุรุษชายแดน น้ำตาซึมเสียใจต่อครอบครัว​-สวมกอดลูกสาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ "จ่าสิบเอกศตวรรษ" ทหารกล้าเสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดน​ น้ำตาซึมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว​ สวมกอดลูกสาว​​ พร้อมเดินทักทายประชาชน​ หลายคนเข้าให้กำลังใจ​ ต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อเวลา​ 14.30 น.​วันที่ 13 ธ.ค.นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงสนามบินร้อยเอ็ด​ เพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์​ ต่อไปยังโรงเรียนบ้านหนองพอก​ อ.หนอกพอก จ.ร้อยเอ็ด

จากนั้นเดินทางถึงวัดพรหมพิทักษ์วนาราม​ ในเวลา​ 15.10 น.​ เพื่อเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง ไทย - กัมพูชา ณ วัดพรหมพิทักษ์วนาราม หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด​ โดยมีนายศักดา​ วิเชียร​ศิลป์​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย​ พลเอกชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมคณะด้วย​

ทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรี​ ได้แสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวจ่าสิบเอกศตวรรษ​ รวมถึงได้พูดคุยกับบุตรสาวทั้ง​ 2 ของ​จ่าสิบเอกศตวรรษ​ ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ​

จากนั้น​ นายกรัฐมนตรี​ ได้เป็นสักขีพยาน วิพีมอบธงชาติที่คลุมหีบศพจ่าสิบเอกศตวรรษ​ให้กับครอบครัว รวมไปถึงมอบโล่ยุทธการ ใบประกาศเกียรติคุณและเงินช่วยเหลือจากกองทัพบก​ โดยบางช่วงบางตอง​ สังเกตเห็นนายกรัฐมนตรี น้ำตาคลอ​​ ก่อนจะพูดคุยกับครอบครัว เงินที่ได้รับการช่วยเหลือ ขอให้เก็บไว้ดูแลบุตรสาวทั้งสองของจ่าสิบเอกศตวรรษ​ ก่อนเดินทางออกจากงาน​ นายกรัฐมนตรี​ ได้สวมกอดบุตรสาวทั้งสองของ​จ่าสิบเอกศตวรรษ​

ทั้งนี้​ ก่อนขึ้นรถ​ มีพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธี​จำนวนมาก​ เข้ามาขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรี ทำให้นายกรัฐมนตรี​ ต้องเดินทักทายพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทางจนขึ้นรถ​ มีบางช่วงบางตอน ประชาชนเดินเข้ามาและบอกให้นายกรัฐมนตรีสู้ๆ​ในการขจัดปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา​ ให้จบที่รุ่นเรา​ นายกรัฐมนตรี​ จึงชูกำปั้นแสดงสัญลักษณ์สู้กับ​ ก่อนจะชี้ไปที่พลเอกชัยพฤกษ์​ บอกคนนี้เป็นแม่ทัพใหญ่















+3
