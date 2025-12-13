นายกฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ "จ.ส.อ.ศตวรรษ" วีรบุรุษชายแดน น้ำตาซึมเสียใจต่อครอบครัว​-สวมกอดลูกสาว

นายกฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ "จ่าสิบเอกศตวรรษ" ทหารกล้าเสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดน น้ำตาซึมแสดงความเสียใจต่อครอบครัว สวมกอดลูกสาว พร้อมเดินทักทายประชาชน หลายคนเข้าให้กำลังใจ ต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 13 ธ.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงสนามบินร้อยเอ็ด เพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ต่อไปยังโรงเรียนบ้านหนองพอก อ.หนอกพอก จ.ร้อยเอ็ด
จากนั้นเดินทางถึงวัดพรหมพิทักษ์วนาราม ในเวลา 15.10 น. เพื่อเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง ไทย - กัมพูชา ณ วัดพรหมพิทักษ์วนาราม หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายศักดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมคณะด้วย
ทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวจ่าสิบเอกศตวรรษ รวมถึงได้พูดคุยกับบุตรสาวทั้ง 2 ของจ่าสิบเอกศตวรรษ ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เป็นสักขีพยาน วิพีมอบธงชาติที่คลุมหีบศพจ่าสิบเอกศตวรรษให้กับครอบครัว รวมไปถึงมอบโล่ยุทธการ ใบประกาศเกียรติคุณและเงินช่วยเหลือจากกองทัพบก โดยบางช่วงบางตอง สังเกตเห็นนายกรัฐมนตรี น้ำตาคลอ ก่อนจะพูดคุยกับครอบครัว เงินที่ได้รับการช่วยเหลือ ขอให้เก็บไว้ดูแลบุตรสาวทั้งสองของจ่าสิบเอกศตวรรษ ก่อนเดินทางออกจากงาน นายกรัฐมนตรี ได้สวมกอดบุตรสาวทั้งสองของจ่าสิบเอกศตวรรษ
ทั้งนี้ ก่อนขึ้นรถ มีพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีจำนวนมาก เข้ามาขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรี ทำให้นายกรัฐมนตรี ต้องเดินทักทายพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทางจนขึ้นรถ มีบางช่วงบางตอน ประชาชนเดินเข้ามาและบอกให้นายกรัฐมนตรีสู้ๆในการขจัดปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา ให้จบที่รุ่นเรา นายกรัฐมนตรี จึงชูกำปั้นแสดงสัญลักษณ์สู้กับ ก่อนจะชี้ไปที่พลเอกชัยพฤกษ์ บอกคนนี้เป็นแม่ทัพใหญ่