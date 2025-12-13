"อนุทิน" เมิน "ทรัมป์" โพสต์ ขอไม่ต่อล้อต่อเถียง ถ้ามัวฟังคนอื่นก็ไม่มีเวลาคุ้มครองอธิปไคย-ประชาชน ย้ำไม่ได้คุยหยุดยิง

นายกฯ เมิน “ทรัมป์” โพสต์บอกทหารไทยโดนระเบิดเป็นอุบัติเหตุ ขอไม่ต่อล้อต่อเถียง แต่เรื่องความสัมพันธ์ก็ให้เกียรติมิตรประเทศทุกคน ยันไม่มีคุยเรื่องหยุดยิง มัวไปฟังคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีเวลามาคุ้มครองอธิปไตย-ประชาชน พร้อมถามกี่ขากี่ศพแล้ว ถ้าจะหาว่าไทยตอบโต้รุนแรง
เมื่อเวลา 13.10 น.วันที่ 13 ธ.ค.ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่าง ไทย - กัมพูชา ที่วัดพรหมพิทักษ์วนาราม หมู่ที่ 9 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยมี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ร่วมคณะ
ก่อนออกเดินทาง นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์กรณี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความระบุกรณีทหารไทยขาขาดเป็นอุบัติเหตุว่า ตนตอบไปแล้วเมื่อเช้า
เมื่อถามว่า ที่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกันเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ได้มีการพูดคุยตกลงเรื่องการหยุดยิงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้คุย ยังไม่มีการตกลงใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการหารืออัพเดทกันธรรมดา และยืนยันไปว่าเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนั้น ทั้งสองประเทศก็ต้องดำเนินการในการปกป้อง ซึ่งประเทศไทยเองก็ต้องดำเนินการปกป้องอธิปไตยและประชาชนอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า หมายความว่านี่ก็เป็นความหมายที่กัมพูชาน่าต้องรู้ว่าไทยจะยังไม่หยุดยิง นายอนุทิน กล่าวว่า เขาไม่ได้มีการพูดว่าจะต้องหยุดยิงหรือไม่หยุดยิง
เมื่อถามย้ำว่า แล้วเราได้บอกเขาหรือไม่ว่าเราจะยังไม่หยุดยิง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้บอก เราก็ทำตามภารกิจของเราที่มี
เมื่อถามว่า เราก็ไม่ต้องไปฟังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็ไม่อยากพูดอะไรอย่างนั้น เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่เราต้องให้เกียรติมิตรประเทศของพวกเราทุกคน ไม่มีความจำเป็นใดๆ ต่อล้อต่อเถียง เราก็ดำเนินการตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์
เมื่อถามว่าการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ระบุว่าไทยและกัมพูชาจะหยุดยิงเป็นการมัดมือชกหรือไม่ เพราะในการหารือไม่ได้มีการตกลงแบบนี้ นายอนุทิน กล่าวย้อนถามว่า “แล้วหยุดยิงไหมล่ะ เมื่อเช้านี้กัมพูชายิงอาวุธหนักเข้ามา ยิงเข้ามาในเขตที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร เมื่อเช้านี้กัมพูชายิงจรวด BM-21 ตกในพื้นที่พลเรือน ซึ่งมีพี่น้องประชาชนอยู่จนทำให้บาดเจ็บสาหัส สูญเสียอวัยวะ ฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยต้องฟังใครไหม มัวไปฟังใครได้หรือไม่ มัวไปฟังคนนั้นคนนี้จะมีเวลามาคุ้มครองอธิปไตยของเราหรือคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนได้หรือไม่“
เมื่อถามว่า อุบัติเหตุที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุนั้น เป็นการไปพูดคุยกับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชามาก่อนจะพูดคุยกับเราใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ทราบ ต้องถามเรื่องที่เขาคุยกับตน
เมื่อถามว่า จะมีการชี้แจงอย่างไรกรณีที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าเราใช้วิธีการตอบโต้กัมพูชาที่รุนแรง นายอนุทิน นิ่งก่อนกล่าวว่า กี่ขาแล้วล่ะ กี่ศพแล้ว ต้องถามแบบคนไทยถาม เป็นคนไทยถามอย่าถามแบบคนข้างนอกถาม