xs
xsm
sm
md
lg

ปักหมุดเช็กอินใหม่สระบุรี! “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” สวยละลานตา โอบกอดขุนเขา 360 องศา ฟีลเมืองนอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระบุรี - เปิดแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่สระบุรี “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม ทุ่งดอกไม้กว้างสุดลูกหูลูกตา ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม 360 องศา บรรยากาศดีต่อใจ นักท่องเที่ยวแห่เช็กอินไม่ขาดสาย ผู้ว่าฯ สระบุรีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร–แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คอสมอสใหญ่สุดของจังหวัด

วันนี้ ( 24 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสระบุรีเปิดแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” ณ น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม ซอย 7 บ้านหนองจาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาแบบ 360 องศา ให้บรรยากาศสวยงามราวกับอยู่ต่างประเทศ พร้อมฟาร์มแพะสุดน่ารักซึ่งเป็นทายาทของ “เจ้าบุญทิ้ง” มาสร้างสีสันและรอต้อนรับนักท่องเที่ยว

ล่าสุด นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาเปิดงานอย่างเป็นทางการ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเช็กอิน ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเดินทางมาพักผ่อน ถ่ายภาพ และสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งดอกไม้กันอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัยจากกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตั้งใจเดินทางมาหาสถานที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ หลังได้รับคำแนะนำจากเพื่อน เนื่องจากต้องการหลีกหนีฝุ่นควันในเมืองหลวง และอยากชมดอกไม้สวยงาม เมื่อมาถึงรู้สึกประทับใจ บรรยากาศเงียบสงบ สดชื่น และช่วยให้ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายพงศ์พิวัชร์ วงศ์จอม เจ้าของไร่น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม กล่าวว่า ปีนี้ยังคงจัดแสดงทุ่งดอกคอสมอสเป็นหลัก พร้อมเพิ่มสีสันงานอาร์ต–งานศิลป์ และขยายพื้นที่เพิ่มอีก 15 ไร่ รวมพื้นที่จัดแสดงดอกไม้กว่า 35 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 80 ไร่ เพื่อยกระดับเป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด และเตรียมพัฒนาในปี 2569 ให้เป็นแหล่งผลิต–เก็บเมล็ดพันธุ์คอสมอสขนาดใหญ่ที่สุดในสระบุรี สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรและผู้สนใจ

สำหรับ “เจ้าบุญพิ้ง” แพะขวัญใจนักท่องเที่ยวได้จากไปแล้ว แต่ยังทิ้งทายาทไว้ 1 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ประจำฟาร์ม ขณะที่ชื่อ “น้องบุญทิ้ง” ยังคงใช้เป็นอนุสรณ์และสัญลักษณ์ของฟาร์มแห่งนี้

ทั้งนี้ น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม ยังมีลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ภายในพื้นที่ ค่าเข้าชมคนละ 40 บาท รถคันละ 10 บาท เด็กส่วนสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร เข้าฟรี สามารถนำบัตรไปแลกรับส่วนลดเครื่องดื่มในคาเฟ่ได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 098-824-7451 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม”










ปักหมุดเช็กอินใหม่สระบุรี! “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” สวยละลานตา โอบกอดขุนเขา 360 องศา ฟีลเมืองนอก
ปักหมุดเช็กอินใหม่สระบุรี! “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” สวยละลานตา โอบกอดขุนเขา 360 องศา ฟีลเมืองนอก
ปักหมุดเช็กอินใหม่สระบุรี! “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” สวยละลานตา โอบกอดขุนเขา 360 องศา ฟีลเมืองนอก
ปักหมุดเช็กอินใหม่สระบุรี! “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” สวยละลานตา โอบกอดขุนเขา 360 องศา ฟีลเมืองนอก
ปักหมุดเช็กอินใหม่สระบุรี! “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” สวยละลานตา โอบกอดขุนเขา 360 องศา ฟีลเมืองนอก
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น