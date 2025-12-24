ปักหมุดเช็กอินใหม่สระบุรี! “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” สวยละลานตา โอบกอดขุนเขา 360 องศา ฟีลเมืองนอก

สระบุรี - เปิดแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่สระบุรี “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม ทุ่งดอกไม้กว้างสุดลูกหูลูกตา ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม 360 องศา บรรยากาศดีต่อใจ นักท่องเที่ยวแห่เช็กอินไม่ขาดสาย ผู้ว่าฯ สระบุรีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร–แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คอสมอสใหญ่สุดของจังหวัด
วันนี้ ( 24 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสระบุรีเปิดแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ “ทุ่งคอสมอสบ้านหนองจาน” ณ น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม ซอย 7 บ้านหนองจาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาแบบ 360 องศา ให้บรรยากาศสวยงามราวกับอยู่ต่างประเทศ พร้อมฟาร์มแพะสุดน่ารักซึ่งเป็นทายาทของ “เจ้าบุญทิ้ง” มาสร้างสีสันและรอต้อนรับนักท่องเที่ยว
ล่าสุด นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาเปิดงานอย่างเป็นทางการ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาเช็กอิน ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเดินทางมาพักผ่อน ถ่ายภาพ และสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งดอกไม้กันอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัยจากกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตั้งใจเดินทางมาหาสถานที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ หลังได้รับคำแนะนำจากเพื่อน เนื่องจากต้องการหลีกหนีฝุ่นควันในเมืองหลวง และอยากชมดอกไม้สวยงาม เมื่อมาถึงรู้สึกประทับใจ บรรยากาศเงียบสงบ สดชื่น และช่วยให้ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี
ด้าน นายพงศ์พิวัชร์ วงศ์จอม เจ้าของไร่น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม กล่าวว่า ปีนี้ยังคงจัดแสดงทุ่งดอกคอสมอสเป็นหลัก พร้อมเพิ่มสีสันงานอาร์ต–งานศิลป์ และขยายพื้นที่เพิ่มอีก 15 ไร่ รวมพื้นที่จัดแสดงดอกไม้กว่า 35 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 80 ไร่ เพื่อยกระดับเป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด และเตรียมพัฒนาในปี 2569 ให้เป็นแหล่งผลิต–เก็บเมล็ดพันธุ์คอสมอสขนาดใหญ่ที่สุดในสระบุรี สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรและผู้สนใจ
สำหรับ “เจ้าบุญพิ้ง” แพะขวัญใจนักท่องเที่ยวได้จากไปแล้ว แต่ยังทิ้งทายาทไว้ 1 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ประจำฟาร์ม ขณะที่ชื่อ “น้องบุญทิ้ง” ยังคงใช้เป็นอนุสรณ์และสัญลักษณ์ของฟาร์มแห่งนี้
ทั้งนี้ น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม ยังมีลานกางเต็นท์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ภายในพื้นที่ ค่าเข้าชมคนละ 40 บาท รถคันละ 10 บาท เด็กส่วนสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร เข้าฟรี สามารถนำบัตรไปแลกรับส่วนลดเครื่องดื่มในคาเฟ่ได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 098-824-7451 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “น้องบุญทิ้งนนท์ศิลาฟาร์ม”