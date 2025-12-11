“อุทยานแห่งชาติทะเลบัน" ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว ชวนตั้งแคมป์ริมบึง

อช.ทะเลบัน จ.สตูล กลับมาเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังเหตุอุทกภัย พร้อมเปิดทุกแหล่งท่องเที่ยว ชวนมาตั้งแคมป์ริมบึง บรรยากาศสุดชิล
นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกกลับมาชิลกันได้แล้ว “อุทยานแห่งชาติทะเลบัน" จ.สตูล ประกาศกลับมาเปิดแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยแจ้งข้อมูลว่า
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ขอประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาธรรมชาติทุกแห่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน หลังจากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มที่ผ่านมา
จึงขอประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
สายธรรมชาติไม่ควรพลาด “เปิดแล้วแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทะเลบัน"
น้ำตกยาโรย
ลานกางเต็นท์บึงทะเลบัน "บรรยากาศดี ติดริมบึง ฟังเสียงธรรมชาติ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาสูดอากาศบริสุทธิ์กันค่ะ"
สำหรับลานกางเต็นท์ มีหลายโซนให้เลือก
โซนสำหรับประกอบอาหาร
โซนสำหรับต้องการดื่มด่ำกับธรรมชาติ
สามารถจองที่พัก ออนไลน์ได้ที่ https://nps.dnp.go.th/reservation.php หรือ walk-in ได้เลย
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
สอบถาม โทร.074-750757 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน หรือ โทร.074-750758, 08-3533 -1710 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (สอบถามข้อมูลบ้านพักและลานกางเต็นท์)
ข้อมูลเพิ่มเติม facebook.com/TLBNP020
สำหรับ “ทะเลบัน” เป็นชื่อบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เกิดจากการยุบตัวของพื้นดินของเขาจีนและเขามดแดง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น
แหล่งท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ คือบึงทะเลบัน เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่กลางหุบเขา ขนาบด้วยเทือกเขาจีนและเขาวังประ มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ มีปลาน้ำจืดและหอยชุกชุม รอบบึงมี “ต้นบากง” พืชน้ำหายากขึ้นอยู่หนาแน่น ทางอุทยานฯ สร้างศาลาท่าน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อนและมีทางเดินไม้รอบบึง
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น น้ำตกยาโรย ถ้ำโตนดิน ถ้ำลอดปูยู เป็นต้น
