เปิดแล้ว!“มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม”ประจำปี68อวดโฉมทุ่งดอกไม้นานาพรรณหลากสีสันพร้อมศิลปวัฒนธรรมงดงาม

เชียงใหม่ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” อย่างเป็นทางการ พร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีทุกวันถึง 4 ม.ค.69 ถ่ายทอดความงดงามของล้านนาในมิติใหม่ ผ่านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมโชว์ทุ่งดอกไม้หลากสีสันนานาพรรณทั้งเขตร้อนและหนาวนับล้านดอก
ช่วงค่ำวันนี้(28 พ.ย.68) ที่สวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2026 ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่หลั่งไหลมาชมดอกไม้งามท่ามกลางอากาศเย็นสบายของฤดูหนาว โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “THE WORLD HERITAGE OF LANNA” หรือ “มนต์เสน่ห์ล้านนา เมืองมรดกโลก” ถ่ายทอดความงดงามของล้านนาในมิติใหม่ ผ่านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผสานกับงานแสงสีและศิลป์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว โดยเนรมิตทุ่งดอกไม้นับล้านดอก ทั้งพรรณไม้ทั้งเขตหนาวและเขตร้อน อาทิ ลิลลี่ คาลล่าลิลลี่ บูลซันเวีย มากาเร็ต ไฮเดรนเยีย อาซาเลีย เวอร์บีน่า แกลดิโอรัส และบีโกเนีย ซึ่งไฮไลท์สำคัญ คือทิวลิปหลากสีสันที่นำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์นับหมื่นดอก
ขณะที่ช่วงค่ำคืนยังโดดเด่นด้วยทุ่งไฟประดับขนาดใหญ่ และสวนแสงอัจฉริยะ 6 โซน ที่ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ล้านนาในบรรยากาศแตกต่างกัน อาทิ น้ำพุดนตรี ต้นไม้แห่งศรัทธา การแสดงศิลปวัฒนธรรมผสานแสง สี เสียง ไปจนถึงแลนด์มาร์กต้อนรับปีใหม่ 2026 ที่ออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคล และทุกสุดสัปดาห์ยังมีกิจกรรมพิเศษ Light of Glory บนเวทีกลางน้ำ พร้อมการแสดงโขน การแสดงวัฒนธรรมชุดพิเศษ และดนตรีซิมโฟนีจากนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เติมเต็มบรรยากาศยามค่ำคืนให้น่าประทับใจยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งามขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งเสน่ห์ลานนาที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก เชิญชวนเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของเชียงใหม่ในช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของปี ซึ่งงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ในช่วงเวลา 08.30-23.00 น. ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 4 ม.ค.69