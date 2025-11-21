เชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงาน "มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” เนรมิตรสวน อบจ.เป็นดินแดนแห่งดอกไม้ ดึงดูด นทท.

เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ เตรียมจัด งาน"มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (Charming Chiangmai Flowers Festival) เนรมิตสวน อบจ.เป็นดินแดนแห่งดอกไม้นานาพรรณสุดอลังการ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ระหว่าง 28 พ.ย.68-4 ม.ค.69
ค่ำวันนี้ (21 พ.ย. 68) ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ พลตำรวจตรี ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมจัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม (Charming Chiangmai Flowers Festival) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The world heritage of lanna หรือ มนต์เสน่ห์ล้านนา เมืองมรดกโลก ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ระหว่างเวลา 08.30 น. – 23.00 น.ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.68 - 4 ม.ค.69 โดยเปิดให้เข้าเที่ยวชมฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ ที่จะเนรมิตสวนให้เป็นดินแดนแห่งดอกไม้ที่มีทั้งพันธุ์ไม้เขตหนาว พันธุ์ไม้เขตร้อน เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ คาลล่าลิลลี่ บูลซันเวีย มากาเร็ต ดอกไฮเดรนเยียร์ อาซาเลีย เวอร์บีน่า แกลดิโอรัส และบีโกเนียร์ หลากสีสัน การจัดนิทรรศการกล้วยไม้หายาก การแสดงสีสันแห่งเส้นเสียงน้ำพุดนตรี ทุ่งไฟประดับที่ใหญ่และสวยที่สุดยามค่ำคืน สวนแสงอัจฉริยะ ซึ่งจะแบ่งเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซน The world Heritage เมืองมรดกโลก โซน The Light of Lift ต้นไม้แห่งศรัทธา โซน Lanna of celebration โซน Siam golden สวัสดีปีใหม่ 2026 โซน Bellerina tree ต้นไม้เต้นระบำ และบอลลูนหงส์สุดน่ารัก สัญลักษณ์ประจำหนองเขียวความสูงกว่า 10 เมตร จำนวน 2 ตัว นอกจากนี้ยังมีการแสดง Light of Glory โชว์ศิลปะวัฒนธรรมผสมผสาน ประกอบแสง สี เสียง เป็นประจำทุกคืนวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยแต่ละค่ำคืนจัดจัดให้มีการแสดงโขน วันละ 2 รอบ ในเวลา 19.30 น. และ 21.30 น.