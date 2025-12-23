ทำเงินได้น่าทึ่ง!เผยอาชีพเพาะถั่วงอกที่หลายคนมองข้าม ทุนต่ำแค่หลักพันขายได้หลักหมื่นต่อเดือน

ลำปาง – ทุนต่ำทำเงินได้อย่างไม่น่าเชื่อ..เผย “ธุรกิจผลิตถั่วงอก” อีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนมองข้าม คู่สามีภรรยาชาวลำปาง กั้นห้องแค่ 3x3 เมตร ลงทุนอุปกรณ์แค่หลักพัน แต่เก็บถั่วงอกขายได้ทุกวัน สร้างรายได้เริ่มต้นสูงถึง 27,000-30,000 บาท
ร้านขายของชำ อาหารตามสั่ง “ป้ารีนา” บริเวณใต้ต้นโพธิ์ภายในหมู่บ้านศรีหมวดเกล้า เลขที่ 486 ม.4 ตำบลชมพู อ.เมืองลำปาง มีการแบ่งพื้นที่เป็นห้องขนาด3x3 เมตร 1 ห้อง ปิดล้อมมิดชิด มีม่านประตูพลาสติกป้องกันแสง ซึ่ง “ซี กับ แซ้ง” คู่สามีภรรยา ใช้ห้องนี้เพาะถั่วงอกจำหน่าย สร้างรายได้เริ่มต้นมากอย่างไม่น่าเชื่อถึงเดือนละ 27,000-30,000 บาท
ซี เล่าว่าเคยทำธุรกิจสปาร้านนวด แต่ช่วงหลังธุรกิจเริ่มไม่ดี จึงกลับมาที่บ้านและมองหาธุรกิจทำ ซึ่งเดิมพี่ชายเริ่มเพาะถั่วงอกมาก่อน แต่ทำเพียงเล็กน้อย ตนจึงมาสานต่อและศึกษาจากผู้รู้ จนเห็นว่าการเพาะถั่วงอกเป็นธุรกิจที่หลายคนมองข้าม เพาะเห็นราคาถูก
แต่พอลองทำจึงรู้ว่า เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นด้วยทุนไม่มาก แค่หลักพัน แต่ได้เงินทุกวันเพราะเราต้องกินทุกวัน ไม่ว่าจะนำมาทำอาหาร ใช้ในร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย ซึ่งถั่วงอกในตลาดที่ตนเจอก็ยังไม่ตอบโจทย์ที่ต้องการ จึงได้ศึกษากระบวนการผลิตเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต-จากผู้ที่เพาะถั่วงอกอยู่แล้ว จนมาลงตัวที่การเลือกเมล็ดถั่ว โดยใช้เมล็ดถั่วแขกพม่า ซึ่งจะได้ถั่วงอกที่อวบ ใหญ่ ยาว ขาว กรอบ อร่อย เก็บไว้ได้นานเกือบสัปดาห์ และที่สำคัญคือกระบวนการผลิตจะใช้น้ำทำให้สะอาดและปลอดภัย โดยใช้เพียงสารส้มมาล้างก่อนนำส่งลูกค้าเพื่อให้ถั่วงอกกรอบเท่านั้น
ขณะนี้ตนเพาะถั่วงอกจำนวน 7 ถัง เพาะหมุนเวียน เก็บวันละ 2 ถัง คือเก็บวันละ 60 กิโลกรัม จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง กิโลกรัมละ 15 บาท ส่วนต้นทุนเมล็ดถั่วแขกพม่า ตกกิโลกรัมละ 15 บาท 1 กิโลกรัมจะได้ถั่วงอกประมาร 10-15 กิโลกรัม 1 ถังจะใช้เมล็ดประมาณ 2-2.5 กิโลกรัม น้ำใช้ระบบน้ำธรรมชาติ มีการวัดค่า PH ของน้ำประมาณ 4-5 ก่อนนำมาใช้ และทุก 2 ชั่วโมงก็จะพ่นน้ำโดยใช้ระบบไทม์เมอร์ตั้งเวลาพ่นน้ำเอง และต้องเปลี่ยนน้ำทุกวัน ทำให้การเจริญเติบโตได้ดี-ลำต้นสม่ำเสมอกัน
แต่ละวันก็จะเก็บถั่วงอก 60 กิโลกรัม ส่งลูกค้าประจำ 50 กิโลกรัม อีก 10 กิโลกรัม สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในหมู่บ้านที่มาซื้อที่ร้านเพื่อนำไปทำอาหาร ซึ่งในช่วงนี้กำลังวางแผนการผลิตเพิ่มในช่วงปีใหม่ อีกประมาณวันละ 30-40 กิโลกรัม โดยจะทำเป็น 2 ชั้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
สำหรับใครที่อยากหาอาชีพเสริม ตนอยากแนะนำลองศึกษาและทำถั่วงอกดู เพราะทำง่ายลงทุนเริ่มต้นประมาณ5-6 พันบาท ก็จะได้ถังเพาะถั่วงอกประมาณ 3 ถัง เมล็ดถั่ว อุปกรณ์เสริม สามารถเริ่มผลิตได้วันละประมาณ 30 กิโลกรัม หากตลาดดีก็ค่อยขยายถังเพาะเพิ่ม
ยืนยันว่าตลาดสำหรับถั่วงอกยังมีความต้องการอีกมาก หากถั่วงอกสวย มีคุณภาพก็จะหาตลาดได้ไม่ยาก จึงอยากให้ลองหันมาลองทำดู ส่วนลูกค้าที่ต้องการถั่วงอกสวยๆปลอดภัย ใหญ่ ยาว ขาว อวบ กรอบ หวาน อร่อย เก็บได้นาน ลองแวะมาซื้อได้ที่ ถั่วงอกต้นโพธิ์ บ้านศรีหมวดเกล้า รับรองไม่ผิดหวังแน่