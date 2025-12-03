xs
อาดิดาส และ Sabai Run Club ชวนนักวิ่งชมแสงสีของกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อาดิดาส และ Sabai Run Club จัดกิจกรรม “THIS IS BANGKOK” ชวนนักวิ่งไปสัมผัสความงามของแสงสียามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครพร้อมกับรองเท้าวิ่งยอดนิยม adidas Adizero Evo SL Reflective รุ่นพิเศษที่มีการออกแบบแถบ 3 เส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของอาดิดาสให้สามารถสะท้อนแสงได้ในที่มืด โดยมี 2 ดารานักแสดงผู้รักการวิ่งและการออกกำลังกาย เต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์ และ เบเบ้-ธันย์ชนก ฤทธินาคา รวมถึง ตุลย์-ตุลยเทพ เอื้อวิทยา กัปตันทีม adidas Runners Bangkok มาร่วมกิจกรรมที่บ้านตรอกถั่วงอก เมื่อเร็ว ๆ นี้


Sabai Run Club คือกลุ่มนักวิ่งและผู้ที่รักการวิ่งที่พร้อมต้อนรับทุกคนอย่างเป็นกันเอง ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมือใหม่หรือผู้ที่วิ่งเป็นประจำ โดยมีการจัดกิจกรรมวิ่งตามสวนสาธารณะหรือชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักวิ่งทุกคนได้วิ่งในเพซ (Pace) ที่สบาย ๆ ก่อนที่จะไปปิดท้ายเพื่อสังสรรค์กันที่ร้านกาแฟหรือคาเฟ่ที่มีบรรยากาศดี ๆ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับให้ทุกคนได้แบ่งปันช่วงเวลาร่วมกัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสได้พบปะกับเพื่อนใหม่ ๆ ที่มีความสนใจในการวิ่งเหมือนกันอีกด้วย


สำหรับกิจกรรม “THIS IS BANGKOK” จัดขึ้นที่บ้านตรอกถั่วงอก กรุงเทพฯ มีนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยแต่ละทีมจะได้ออกวิ่งในเส้นทางที่เต็มไปด้วยแลนด์มาร์คและแสงสีที่สวยงามในยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับการสะท้อนแสงของแถบ 3 เส้น ที่อยู่บนรองเท้าวิ่ง Adizero Evo SL Reflective ที่ช่วยเติมเต็มความสนุกสนานในการวิ่งและเผยความโดดเด่นของรองเท้าได้อย่างชัดเจน ก่อนที่จะกลับไปรวมตัวเพื่อพูดคุยกับ เต้ย-พงศกร ที่มาแบ่งปันเรื่องราวแรงบันดาลใจและเทคนิคการฝึกซ้อมการวิ่ง พร้อมเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีและปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับทุกคนอย่างไม่รู้ลืม


รองเท้าวิ่ง Adizero Evo SL Reflective มีจาหน่ายแล้วในราคา 5,800 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนาทั่วประเทศ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุค www.facebook.com/adidasTH อินสตาแกรม @adidasthailand และ ติ๊กต็อก @adidas_th หรือที่แฮชแท็ก #adidas













