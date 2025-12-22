ชาวบ้านพื้นที่สีแดง 3 ตำบลที่ยังไม่ได้กลับบ้านเครียดจัด ไม่ได้ทำไร่ไม่มีเงินใช้หนี้ธนาคาร

อุบลราชธานี-ชาวบ้านในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง ทางการยังไม่ให้กลับเข้าพื้นที่เครียดกับปัญหาหนี้สิน เพราะไม่ได้เก็บผลผลิตออกมาขาย จะไม่มีเงินใช้หนี้วอนรัฐช่วยพักการจ่ายหนี้ให้ด้วย
ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเดชอุดม ซึ่งยังมีชาวบ้านในเขตพื้นที่สีแดง 3 ตำบลคือ ตำบลโซง ตำบลสีวิเชียร และตำบลโดมประดิษฐ์ ซึ่งทางการยังไม่อนุญาตให้กลับเข้าพื้นที่ เพราะอาจเกิดการปะทะของทหารทั้งสองฝ่ายขึ้นมาอีก ทำให้ยังต้องพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อไป
เจ้าหน้าที่จึงพาผู้สูงอายุและเด็กมาทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อลดความเครียดในการใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์พักพิงเป็นเวลานาน
ขณะเดียวกันในวัยคนทำงาน ก็มีผู้มีอาการเครียดกับหนี้สินที่กู้ยืมธนาคารมาลงทุนผลิตผล ต้องเก็บผลผลิตออกขายสู่ตลาด เพื่อหาเงินมาใช้หนี้คืน แต่ยังทำไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยง
นางสุทอน หอมหวล อายุ 59 ปี ชาวบ้านน้ำยืน ต.โซง เล่าว่า ตนเองและครอบครัวอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งหนี้ได้ 2 สัปดาห์แล้ว ตอนนี้ รู้สึกเครียดเรื่องหนี้สินกับทางธนาคาร ธกส. เพราะไปกู้เงินมาลงทุนทำการเกษตร และใกล้ถึงเวลาชำระหนี้สิน แต่เก็บผลผลิต ทั้งมันสำปะหลัง และสวนยางออกขายไม่ได้ เพราะต้องมาอพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ในศูนย์ จึงไม่มีรายได้
แต่หนี้สินไม่ได้หยุดให้ จึงเกิดอาการความเครียดกันมาก และอยากให้ทางรัฐบาลช่วยชะลอพักหนี้ไว้ก่อน เมื่อได้กลับไปเก็บผลผลิตก็จะหาเงินมาใช้หนี้คืนให้ธนาคารต่อไป